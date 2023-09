Xinhua Silk Road : Dehua dans la province du Fujian en Chine orientale fait la promotion de la porcelaine blanche à la Foire d'automne de Birmingham, au Royaume-Uni





PÉKIN, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La réunion sur la promotion des investissements du xian de Dehua dans la province du Fujian et la réunion de rapprochement de l'offre et de la demande pour les entreprises céramiques ont eu lieu à Birmingham, au Royaume-Uni, le 4 septembre.

Quinze entreprises de céramique de la ville de Quanzhou, dans le xian de Dehua, dans la province du Fujian en Chine orientale, ont présenté plus de 2 000 excellentes céramiques de Dehua à la Foire d'automne de Birmingham au Royaume-Uni.

Il y a 3 700 ans que Dehua a commencé à fabriquer de la céramique, devenant un lieu de naissance important de la culture céramique chinoise. La céramique est aujourd'hui l'industrie de pointe la plus importante du xian de Dehua, et les produits de plus de 4 000 entreprises de céramique sont exportés vers plus de 190 pays et régions, a déclaré Huang Wenjie, chef du parti du xian de Dehua.

En 2015, Dehua a été nommée « Capitale mondiale de la céramique » par le Conseil mondial de l'artisanat des Nations Unies, a ajouté Huang Wenjie.

L'installation d'une zone d'exposition de porcelaine de Dehua à la foire offre aux fournisseurs et aux acheteurs une précieuse plateforme pour mieux se connaître, a-t-il ajouté.

« Nous avons établi de nouveaux contacts avec les fabricants chinois cette année, ce qui a permis aux acheteurs de voir que tous les fabricants ont non seulement de beaux produits, mais adhèrent également aux principes d'achat responsable », a déclaré Nicola Meadows, directrice générale de la division de la vente au détail, de la fabrication et de l'ingénierie chez Hyve Exhibition Group.

Quatre entreprises de porcelaine de Dehua ont organisé des démonstrations promotionnelles lors de l'événement. Un représentant de Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd. a déclaré que la société a déjà établi des relations commerciales avec plusieurs grands détaillants au Royaume-Uni et espère développer davantage la coopération et le développement du marché grâce à cette exposition.

La délégation de Dehua a également visité le célèbre parc de la culture céramique de la marque britannique Wedgwood et le centre d'exposition sur le e-commerce transfrontalier à l'étranger.

La Foire d'automne a eu lieu pour la première fois en 1976. C'est une foire aux biens de consommation de longue date et influente au Royaume-Uni. Cette année, la Foire a attiré plus de 600 exposants et plus de 19 000 acheteurs du monde entier.

8 septembre 2023 à 16:56

