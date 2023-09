Communiqué de presse : Le lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan présente un nouveau guidon à la GRC





REGINA, SK, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Au nom de Sa Majesté le roi Charles III, Son Honneur l'honorable Russ Mirasty, S.O.M., M.S.M., lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan, a présenté aujourd'hui un nouveau guidon, soit le drapeau de cérémonie, à la Gendarmerie royale du Canada, à l'École de la GRC.

Un défilé, la consécration et la présentation du nouveau guidon ont fait partie de la cérémonie de présentation du nouveau guidon. Son Honneur l'honorable Russ Mirasty et Mike Duheme, commissaire de la GRC, se sont adressés aux témoins de cet événement historique. La présentation d'un guidon pour la première fois en 50 ans était l'occasion d'honorer le service et le dévouement des membres de la GRC d'hier et d'aujourd'hui envers le souverain et le Canada.

Employés, cadets, familles, amis, dignitaires et membres de la GRC de partout au pays se sont rassemblés pour ce moment historique.

Cette présentation survient à un moment important puisque 2023 marque le 150e anniversaire de la GRC.

Le premier guidon de la GRC a été consacré en 1935. Il a été mis en dépôt en 1973 lorsque Sa Majesté la reine Elizabeth II, alors commissaire honoraire de la GRC, a présenté un deuxième guidon à Regina, en Saskatchewan, à l'occasion du centenaire de la GRC. À la suite du couronnement du roi Charles III, un nouveau guidon a été approuvé. Le guidon est unique, car la GRC est le seul service de police actif du Commonwealth à recevoir les couleurs du souverain.

Le guidon promeut l'histoire et les traditions de la GRC et honore également le service de tous les employés de la GRC, qu'ils portent l'uniforme ou non. Le guidon arbore les honneurs opérationnels du corps de la GRC reconnaissant la participation de la GRC en temps de guerre et lors de missions de maintien de la paix. Le nouveau guidon arbore les honneurs opérationnels de la Seconde Guerre mondiale 1939-45, ce qui souligne la contribution de la GRC aux efforts de guerre tant outre-mer qu'au pays, et de l'Afghanistan 2003-14 ainsi que la mention honorifique au Corps de la prévôté canadienne 1939-45 pour le service de la 1re compagnie de prévôté (GRC).

Après la présentation, le deuxième guidon de la GRC a été mis en dépôt avec son prédécesseur lors d'un service multiconfessionnel à la Chapelle de la GRC. Même si les guidons sont faits pour être préservés derrière une vitre, ils sont honorablement retirés et mis en dépôt à décomposer et à se désintégrer jusqu'à ce qu'ils cessent d'exister. Même si les guidons sont faits pour être préservés derrière une vitre, ils sont honorablement retirés et mis en dépôt à décomposer et à se désintégrer jusqu'à ce qu'ils cessent d'exister.

Citation

« La Gendarmerie royale du Canada est honorée de se voir présenter le troisième guidon de son histoire. Aujourd'hui, dans le contexte de recrutement de la prochaine génération d'agents d'application de la loi, de modernisation de nos opérations et de notre culture organisationnelle, ce nouveau guidon représente notre rôle en constante évolution et notre fierté envers la GRC d'aujourd'hui. »

Mike Duheme, commissaire de la GRC.

Il est possible de visionner la présentation du troisième guidon à la GRC sur la chaîne YouTube de la Division Dépôt.

Liens

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

8 septembre 2023 à 16:49

Communiqué envoyé leet diffusé par :