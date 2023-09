PallyCon présente le chiffrement de licence DRM : Un bouclier contre les vulnérabilités des DRM au niveau logiciel





SAN JOSE, Californie, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- PallyCon, l'un des principaux fournisseurs de solutions de sécurité des contenus et de multi-DRM, est ravi d'annoncer la sortie d'une nouvelle fonctionnalité de chiffrement de licence DRM de PallyCon qui permettra de lutter contre les vulnérabilités des solutions DRM au niveau logiciel.

À l'ère numérique actuelle, la protection du contenu numérique est plus cruciale que jamais. Les systèmes de gestion des droits numériques (DRM) constituent la première ligne de défense, garantissant que le contenu protégé par le droit d'auteur reste sécurisé et uniquement accessible aux utilisateurs autorisés. Cependant, les vulnérabilités des solutions DRM au niveau logiciel continuent de poser des défis importants pour la sécurité du contenu. PallyCon est ravi de dévoiler une solution formidable qui lutte frontalement contre ces vulnérabilités : le chiffrement de licence DRM PallyCon .

Comprendre le défi

Les mises en oeuvre de DRM au niveau logiciel ont toujours été sujettes à diverses attaques. Les acteurs malveillants exploitent les points faibles du logiciel pour comprendre et reproduire les méthodes de déchiffrement de contenu, altérer les réponses aux demandes de licence et compromettre les clés de contenu sensibles. Cela menace non seulement les revenus des propriétaires de contenu, mais ternit également leurs droits de propriété intellectuelle.

Une défense multicouche : Le chiffrement de licence DRM

Le chiffrement de licence DRM n'est pas un simple produit de sécurité, c'est un changement de paradigme en matière de protection du contenu. La solution de PallyCon sert de bouclier infranchissable contre les vulnérabilités des DRM au niveau logiciel, rétablissant ainsi la confiance dans la sécurité de vos actifs numériques.

Principales caractéristiques du chiffrement de licence DRM

1.Des techniques de chiffrement avancées : PallyCon utilise des algorithmes de chiffrement sophistiqués pour protéger les données de défis de demandes de licence et de réponse. En verrouillant ces composants critiques de la communication DRM, PallyCon contrecarre les tentatives de génération de demandes falsifiées ou d'extraction de clés de contenu sensibles.

2.Le génie de la cryptographie en boîte blanche : Améliorant les excellents niveaux de sécurité de notre solution, la cryptographie en boîte blanche est appliquée pour renforcer la clé de chiffrement personnalisée. Même si les attaquants transgressent l'application, ils seront confrontés à une barrière impénétrable protégeant le coeur même de la sécurité du contenu.

3.AppSealing : Renforcer le périmètre : En s'appuyant sur cette base formidable, PallyCon a intégré AppSealing, une solution de sécurité des applications dynamique qui garantit que la demande de service de l'utilisateur est armée contre une multitude de menaces. La détection des piratages, l'anti-rétro-ingénierie, la détection de sabotage, la protection de la mémoire et la prévention de l'enregistrement d'écran s'associent pour créer une forteresse impénétrable pour le contenu de l'utilisateur.

Accueillez l'avenir : Renforcez votre DRM grâce à la solution de contre-mesure de PallyCon

À mesure que le paysage numérique évolue, les menaces qui pèsent sur la protection des contenus évoluent également. La solution de chiffrement de licence DRM de PallyCon représente un progrès significatif en matière de protection des DRM au niveau logiciel contre les vulnérabilités. Il est temps de protéger le contenu des utilisateurs avec une approche multicouche qui combine un cryptage de pointe, la cryptographie en boîtes blanches et les défenses inégalées d'AppSealing.

Rejoignez la révolution. Renforcez vos DRM, protégez votre contenu. Découvrez aujourd'hui l'avenir de la sécurité des contenus grâce à la solution révolutionnaire de contre-mesures de PallyCon.

À propos de PallyCon

PallyCon est un service de protection de contenu haut de gamme d'INKA Entworks Inc. Dans le monde, plus de 200 clients lui font confiance. PallyCon offre en effet une sécurité de contenu de bout en bout sur 360 degrés, basée sur le cloud, pour les plateformes OTT, telles que Multi DRM, Forensic Watermarking (filigranage judiciaire), Distributor Watermarking (filigranage pour distributeurs), Anti Piracy Services (services anti-piratage), Transcoding and Packaging (solution de transcodage et d'emballage) et App Security (sécurité des applications) avec intégration rapide et simple. C'est une solution UNIQUE pour les propriétaires OTT.

Pour en savoir plus, visitez PallyCon ou écrivez à [email protected]

8 septembre 2023

