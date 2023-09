Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 80 000 $ au Festival celtique de Québec





QUÉBEC, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 80 000 $ au Festival celtique de Québec , qui se déroule jusqu'au 10 septembre.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les festivaliers pourront profiter des trois journées d'activités pour se familiariser avec la culture celte en découvrant ses saveurs et sa musique ainsi qu'en assistant aux épreuves des fameux Highland Games.

Citations

« Les festivals et les événements sont le moment par excellence pour profiter des divertissements, entre amis et en famille. Avec ses activités rassembleuses, le Festival celtique de Québec fait partie de ces expériences uniques proposées aux visiteurs. Félicitations aux promoteurs qui travaillent très fort pour offrir à la population un événement de qualité lui permettant de se divertir tout en découvrant les attraits touristiques de la Capitale et en encourageant ses commerçants. Voilà une très belle façon de clore la saison estivale en famille! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Avec son charme et son effervescence culturelle, la ville de Québec est l'endroit parfait pour découvrir l'univers celtique que propose cet événement. Je remercie le comité organisateur pour cette programmation diversifiée et je souhaite un agréable festival à tous les participants! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide de 40 000 $ dans le cadre de son Programme d'appui aux actions régionales .

. Le ministère du Tourisme accorde 39 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques .

Lien connexe

www.quebec.ca

Secrétariat à la Capitale-Nationale sur les médias sociaux

Twitter LinkedIn

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux

Facebook Twitter YouTube LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

8 septembre 2023 à 16:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :