Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 32 000 $ aux Défis du Parc en Mauricie

QUÉBEC, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer, par l'intermédiaire du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, une somme de 32 000 $ aux Défis du Parc, qui se déroulent à Shawinigan jusqu'au 10 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les Défis du Parc réunissent chaque année des sportifs de tout genre dans le magnifique parc national de la Mauricie. De la sportive de performance au sportif récréatif, tout un chacun y trouve son compte. Pour cette 16e édition, plusieurs défis sont proposés, du vélo à la marche en passant par la course à pied.

« Les festivals et les événements sont une vitrine importante de notre destination. Des milliers de touristes y participent chaque année, ce qui génère des retombées économiques et touristiques importantes. Les Défis du Parc qui accueillent des sportifs venus de partout au Québec et même au-delà de nos frontières. Ce rendez-vous dynamise notre industrie événementielle et permet à nos athlètes de se surpasser dans un cadre enchanteur. Bonne compétition! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les Défis du Parc sont devenus, au fil des ans, un événement incontournable dans la région. Ce rendez-vous est très attendu par les sportifs de toute catégorie. Des athlètes professionnels ou émergents aux débutants, chacun veut vivre l'expérience. Félicitations au comité organisateur qui travaille sans relâche pour nos offrir des éditions aussi enlevantes les unes que les autres! Chaque année, les participants peuvent faire de nouvelles découvertes sportives. J'invite le public à venir en grand nombre encourager les athlètes. Je souhaite que les gens parcourent la région pour admirer ses multiples attraits touristiques. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice, adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet action communautaire)

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants?:

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

