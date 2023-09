La plateforme Geotab permet à Milk & More d'économiser plus de deux millions de livres sterling par an





Grâce aux solutions Geotab, Milk & More a tiré parti des données en temps quasi-réel sur les véhicules électriques (VE) pour aider l'équipe à optimiser activement sa flotte

LONDRES, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Geotab Inc. , l'un des leaders mondiaux des solutions de transport connectées, a aidé Milk & More ? le leader pionnier de la vente alimentaire en ligne et de la livraison de lait ? à produire des données en temps réel, réduisant ainsi ses coûts d'exploitation de plus de deux millions de livres par an, accroissant la sécurité globale des conducteurs et augmentant l'efficacité de l'ensemble de sa flotte axée sur la durabilité.

Milk & More a entrepris un voyage ambitieux en 2018, en faisant passer sa flotte de livraison constituée de véhicules diesel à des véhicules électriques (VE) de fabrication allemande connus sous le nom de Street Scooters. Depuis, elle a déployé 500 véhicules électriques dont des EV80. Cette décision stratégique marque une étape importante, qui fait de Milk & More la première entreprise du Royaume-Uni à déployer une flotte de véhicules électriques Street Scooters.

Aujourd'hui, suite à son avancée extraordinaire vers la durabilité, la flotte de Milk & More comprend 500 véhicules électriques intégrés au dispositif télématique Geotab GO. En association avec LEVL Telematics , le partenaire de Geotab, cette solution fournit des données télématiques en temps réel et permet de surveiller le comportement des conducteurs, la consommation d'énergie et l'impact économique et environnemental de la transition vers les VE au sein de sa flotte.

Le passage aux véhicules électriques a permis à l'entreprise d'économiser plus de deux millions de livres sterling en coûts de carburant annuels, ainsi que de réduire la consommation de diesel de 1,8 million de litres et les émissions de CO2 de 4 920 tonnes ? des données que l'entreprise a pu recueillir et suivre grâce à la puissance de la télématique alimentée par Geotab.

En réfléchissant à l'impact transformateur de la solution de Geotab, Andy Sandison, gestionnaire de flotte pour Milk & More, a déclaré : « La solution de gestion de flotte de Geotab consolide les données de notre flotte de véhicules diversifiée en fournissant des informations précieuses pour notre entreprise. Nous ne connaissions que peu ou pas notre flotte et ses performances avant d'utiliser la télématique. Nous avons maintenant accès à l'intégralité des données sur la gestion de la flotte, nos performances, le comportement des conducteurs et l'impact environnemental. Les améliorations ont tout simplement été stupéfiantes. »

Quelle que soit la taille d'une flotte automobile, le défi consistant à surveiller et analyser efficacement le comportement des conducteurs de VE et de véhicules à moteur à combustion interne (ICE) est au premier plan des préoccupations de tous les gestionnaires de flotte. La télématique joue un rôle essentiel en fournissant des données en temps quasi-réel sur l'état des véhicules électriques, la charge des batteries et le suivi des livraisons, tout en se concentrant sur le comportement et la sécurité des conducteurs.

Des rapports personnalisés disponibles sur MyGeotab , un logiciel convivial de gestion de flotte en ligne, ont permis aux responsables du centre de traitement de Milk & More d'intégrer des mesures de comportement en matière de sécurité dans les discussions avec les conducteurs. Ceux-ci ont ainsi bénéficié d'un retour inestimable, ce qui a favorisé l'adoption de pratiques plus sûres sur la route. En améliorant le comportement des conducteurs et en réduisant les accidents liés aux freinages trop brusques, aux accélérations, aux virages et à la vitesse excessive, l'entreprise a réussi à réduire de 21 % les excès de vitesse. Ces améliorations contribuent non seulement à rendre les routes plus sûres, mais aussi à améliorer l'efficacité énergétique et à augmenter l'autonomie des VE de 19 %.

À l'avenir, Milk & More vise à fournir à ses clients des informations transparentes sur les avantages environnementaux de sa flotte croissante de véhicules électriques. En utilisant les données précises sur les émissions de carbone de MyGeotab, l'entreprise aspire à promouvoir ses initiatives de développement durable et à inciter ses clients à entamer un parcours respectueux de l'environnement.

David Savage, vice-président de Geotab pour le Royaume-Uni et l'Irlande, a commenté : « Milk & More est un exemple frappant de la façon dont les données intelligentes peuvent générer une vision précise des performances d'une flotte. C'est aussi la pierre angulaire d'un avenir sans carbone. Milk & More montre comment les données en temps quasi-réel peuvent jeter les bases d'un changement fondamental dans les performances d'une flotte automobile, et amener à une réduction de l'impact environnemental. »

Pour lire l'étude de cas complète, cliquez sur ce lien .

8 septembre 2023

