La collaboration porte fruit : des solutions qui répondent aux demandes des producteurs agricoles

QUÉBEC, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, a fait le point aujourd'hui sur l'état d'avancement des travaux du groupe de travail spécial, mis en place le 17 août dernier en réaction aux aléas météorologiques subis par le secteur horticole.

À la lumière des premières analyses réalisées avec les membres du groupe de travail, La Financière agricole du Québec (FADQ) apporte dès maintenant des ajustements à l'initiative d'urgence annoncée en mai dernier. Rappelons que ce programme a pour objectif de soutenir les entreprises agricoles en contexte inflationniste. Les modifications apportées permettront de tenir compte des nouveaux besoins des agriculteurs.

Premièrement, le critère d'admissibilité relatif au chiffre d'affaires de 1,5 million de dollars ou moins serait retiré afin d'aider toutes les entreprises agricoles, peu importe leur taille. Deuxièmement, les producteurs qui anticipent une marge négative pour la saison 2023 pourraient demander une garantie de prêt allant jusqu'à 50 000 $ afin d'avoir accès à des liquidités. La validation de l'admissibilité de chaque entreprise à l'aide financière dans le cadre du Programme Investissement Croissance Durable se ferait à postériori, lors de la réception des données financières.

Par ailleurs, la FADQ et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) ont collaboré à la préparation d'un sondage qui a été transmis aux agriculteurs par l'Union des producteurs agricoles (UPA), afin de recueillir des données actualisées qui permettront de brosser un portrait juste de la saison 2023. Ce sondage fournira des informations précieuses pour mieux aborder, maintenant et à l'avenir, ces événements météorologiques extrêmes.

De plus, l'application du Programme d'assurance récolte (ASREC) a également été adaptée pour répondre aux besoins des producteurs qui font face aux conditions climatiques difficiles et à de nombreux dommages. Les paiements des avis de contribution, d'une valeur de plus de 32 millions de dollars, sont, par conséquent, repoussés de près de deux mois pour soutenir les liquidités des entreprises. Finalement, neuf prorogations de dates limites de semis pour diverses cultures ont été autorisées, ce qui permet ainsi le maintien de la couverture d'assurance de la clientèle malgré des semis plus tardifs en raison des précipitations.

Les travaux du groupe de travail spécial se poursuivront au cours du mois de septembre en vue de documenter d'autres pistes d'intervention.

« Les travaux du groupe de travail spécial avancent. Les équipes de l'UPA, des filières horticoles, de la FADQ et du MAPAQ poursuivent leur collaboration afin de brosser le portrait de la saison 2023 durant laquelle les conditions météorologiques ont donné du fil à retordre à nos producteurs. Avec les mesures annoncées aujourd'hui les entreprises impactées auront rapidement accès à des liquidités. De plus, l'accompagnement auprès de nos agriculteurs se poursuit en fonction de l'évolution de la situation. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Le groupe de travail spécial permet de constater les conséquences découlant des conditions météorologiques et d'être en contact direct avec les producteurs. En plus de représentants du MAPAQ, de l'UPA et de la FADQ, plusieurs partenaires importants de la filière horticole y sont présents.

Rappelons que les producteurs agricoles adhérant à l'ASREC peuvent enregistrer leur avis de dommages auprès de la FADQ dans le cadre de l'ASREC et transmettre leurs données financières le plus tôt possible pour les programmes Agri-stabilité et Agri-Québec Plus afin d'accélérer le traitement de leur dossier.

En date du 5 septembre 2023, les secteurs horticoles et fruitiers avaient reçu 6, million de dollars en indemnité par l'ASREC.

Les entreprises en difficulté peuvent obtenir l'une des aides suivantes : des liquidités à court terme, au besoin, grâce aux sommes accumulées dans les comptes Agri-investissement et Agri-Québec; des paiements provisoires avec Agri-stabilité; une garantie de prêt pouvant atteindre 50 000 $, pour laquelle une aide financière d'un maximum de 7 500 $ peut être applicable, afin de renflouer le fonds de roulement; une révision des modalités de remboursement d'une garantie de prêt.

8 septembre 2023 à 14:30

