Le Corridor écologique du grand Sud-Ouest : des îlots de biodiversité et un parcours écologique et éducatif à découvrir et à parcourir

MONTRÉAL, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Le Corridor écologique du grand Sud-Ouest, découlant du budget participatif de la Ville de Montréal, a été inauguré le 7 septembre dernier sous la pergola nouvellement construite du chalet du parc De La Vérendrye. Une vidéo illustrant et expliquant le projet a été dévoilée pour l'occasion.

Le Corridor écologique du grand Sud-Ouest, relie les quartiers Saint-Paul et Émard à l'arrondissement LaSalle grâce à la création d'îlots de biodiversité. Il est ponctué de panneaux signalétiques et éducatifs permettant d'en apprendre plus sur différents thèmes liés à la transition écologique. Il s'agit d'un nouveau concept d'aménagement circulaire qui permet de bonifier les espaces verts sous-utilisés dans Le Sud-Ouest.

« Ce projet a été soumis par la communauté et sélectionné parmi 35 projets soumis au vote lors du premier budget participatif de la Ville de Montréal, en 2021. Il s'agit d'une proposition d'organismes et de groupes citoyens locaux dont l'éco-quartier Sud-Ouest, Les Amis du parc Angrignon, Demain Sud-Ouest et Héritage Laurentien. Il s'inscrit parfaitement dans notre volonté d'adapter le territoire et de le préserver, vert et vivant, tel qu'énoncé dans notre Plan local de transition écologique du Sud-Ouest . »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Le budget participatif est une manière concrète de mobiliser l'intelligence collective pour résoudre des enjeux urbains comme en témoigne le projet de Corridor écologique du grand Sud-Ouest. Cela s'inscrit dans le premier budget participatif parmi 12 projets pour la transition écologique et sociale de Montréal et représente un investissement global de 25 M$. Cet exercice est une grande fierté et une priorité pour notre administration; merci à toutes les personnes qui contribuent à faire de cette initiative un succès pour le bien-être de la population montréalaise! »

Robert Beaudry, conseiller de la Ville, responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie

Faits saillants :

Les travaux représentent un investissement de 2,6 M$ issus du budget participatif de la Ville de Montréal.





Les travaux se sont échelonnés de l'automne 2022 à l'été 2023. Au printemps 2024, le budget restant servira à la mise en valeur des ruelles vertes pour sécuriser les parcours actifs.





Le Corridor écologique du grand Sud-Ouest s'étend dans les quartiers Émard et Saint-Paul , de la rue Irwin jusqu'au boulevard De La Vérendrye. Il relie aussi les ruelles vertes et les parcs, dont du Curé-Albert-Arnold, Saint-Jean-Bosco, des Métallos, De La Vérendrye, Springland, D'Arcy-McGee et Clifford.





Les différents jardins du Corridor se déclinent sous trois formes : floral, arbustif et forestier et permettent à la faune de se nourrir et de s'abriter. Les différentes espèces végétales choisies (pour la plupart indigènes) offrent un inventaire nutritif varié et prolongé pour les invertébrés, essentiels à la santé et à la résilience des écosystèmes.





La gestion différenciée est aussi une pratique utilisée dans le Corridor. Venant lier l'ensemble des îlots de biodiversité, le gazon devenu friche offre un passage horizontal aux invertébrés et à la petite faune qui s'y abritent.





Des balises de protection 100 % biodégradables à laquelle on trouve des nichoirs à oiseaux et insectes protègent les îlots l'hiver. Conçues en bois de frêne récupéré non traité, elles se décomposeront au fil du temps et serviront de nourriture aux invertébrés.



Plutôt que d'être jetés, le gazon et les mauvaises herbes sont retournés, créant une butte, pour qu'ils se décomposent naturellement grâce aux micro-organismes et se transforment en nutriments, rendant le sol plus riche, donc plus résistant à la sécheresse.





Le projet a été sélectionné parmi 35 projets soumis au vote lors du dernier budget participatif de la Ville de Montréal, en 2021. Il s'agit d'une proposition d'organismes et des groupes citoyens locaux dont l'éco-quartier Sud-Ouest, Les Amis du parc Angrignon, demain Sud-Ouest et Héritage Laurentien.





du parc Angrignon, demain Sud-Ouest et Héritage Laurentien. En savoir plus sur le projet : Corridor écologique du grand Sud-Ouest

Consulter l'album photos .

