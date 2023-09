L'Hommage à Rosa Luxemburg de Jean Paul Riopelle rayonnera au G20 en Inde





QUÉBEC, le 8 sept. 2023 /CNW/ - L'oeuvre emblématique de l'artiste Jean Paul Riopelle (1923-2002), L'Hommage à Rosa Luxemburg, qui brille de mille feux au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), représentera le Canada dans une exposition en marge du G20, qui s'amorce aujourd'hui en Inde. Elle sera présentée dans toute sa splendeur en version numérique et à la suggestion de la Fondation Jean Paul Riopelle, grâce à la collaboration de GSI musique, un extrait musical de Riopelle Symphonique - création musicale de Serge Fiori et Blair Thomson - a été proposé pour être diffusé en synchronicité avec la présentation de l'image.

L'Hommage à Rosa Luxemburg a été choisi pour figurer dans l'exposition Musée digital du G20, organisée par le ministère de la Culture du gouvernement indien, qui a demandé aux pays membres du G20 - ainsi qu'aux neuf pays invités - de sélectionner une oeuvre phare. Cette tribune unique offre un rayonnement international de plus à Riopelle et à sa fresque monumentale, permettant à la Fondation Riopelle ainsi qu'au MNBAQ d'ajouter cet événement aux célébrations du centième anniversaire de naissance de cet artiste incontournable de l'histoire de l'art.

Présentée jusqu'au 9 novembre 2023 à New Delhi, l'exposition permet non seulement d'apprécier ce chef-d'oeuvre de l'art canadien, mais aussi nombre d'artéfacts et d'oeuvres du monde entier, dont la version numérique de La Joconde du Louvre en France.

Voir ou revoir L'Hommage à Rosa Luxemburg... en vrai

Créée en 1992, L'Hommage à Rosa Luxemburg, la plus grande oeuvre jamais réalisée par Jean Paul Riopelle, acquise par le Musée national des beaux-arts du Québec en 1996, peut être admirée à Québec. Cette séquence narrative de 30 tableaux, intégrés en un triptyque mesurant plus de 40 m de longueur, resplendit dans trois galeries dessinées sur mesure du pavillon Pierre Lassonde.

L'oeuvre iconique de Riopelle a été réalisée à son atelier de l'Île-aux-Oies en novembre 1992, après qu'il eut appris le décès, à Paris, de son ancienne compagne, la peintre américaine Joan Mitchell (1926-1992), avec qui il a partagé sa vie pendant 25 ans.

Réalisée en partie à l'aide de bombes aérosol, L'Hommage à Rosa Luxemburg se lit comme une succession de tableaux animaliers dans lesquels gravite tout un univers d'objets usuels représentés le plus souvent en silhouette. Les effets picturaux y sont enlevants, les couleurs traitées de manière atmosphérique. L'ensemble est animé par la folie des grandeurs que l'on connaît chez Riopelle depuis les années 1950 et qui atteint des sommets dans ce qui a tout l'air d'un vaste récit en peinture.

L'Espace Riopelle : point culminant des festivités du centenaire de Riopelle et nouvel écrin pour La Rosa

Cette occasion inédite pour L'Hommage à Rosa Luxemburg de rayonner en sol indien survient à l'aube de la construction de l'Espace Riopelle, bâtiment architectural unique, conçu notamment pour assurer la mise en valeur à perpétuité de ce chef-d'oeuvre national. Sis sur le majestueux site des plaines d'Abraham, l'écrin sur mesure, point culminant du futur pavillon du complexe muséal, se veut le fruit des contributions conjuguées du gouvernement du Québec, de la Fondation Jean Paul Riopelle et de la Ville de Québec.

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

Jean Paul Riopelle. L'Hommage à Rosa Luxemburg

Exposition des collections du MNBAQ

Carrefour par CGI

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

8 septembre 2023 à 12:19

Communiqué envoyé leet diffusé par :