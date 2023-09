Invitation aux journalistes - Mise en place de mesures administratives en matière de harcèlement sexuel et d'agressions sexuelles en milieu de travail





QUÉBEC, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable des régions de la Mauricie et du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il procédera à une annonce liée à la mise en place de mesures administratives en matière de harcèlement sexuel et d'agressions sexuelles en milieu de travail.

Pour l'occasion, il sera accompagné de Mme Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), et de Mme Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop.

Date : Lundi 11 septembre 2023 Heure : 10 h Lieu : Montréal (Le lieu précis sera communiqué aux journalistes qui auront confirmé leur présence.)

Les représentants des médias qui souhaitent participer à la conférence doivent s'y inscrire au préalable en écrivant à l'adresse suivante : [email protected]. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

Source : Renseignements : Rébecca Pépin

Attachée de presse Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable des régions de la Mauricie et du Nord-du-Québec Tél. : (367) 990-3479 Direction générale des communications CNESST Tél. : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

8 septembre 2023 à 11:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :