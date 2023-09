Participation de Verimatrix au salon IBC 2023 : Cinéma drive-in, témoignages d'innovation clients, démonstrations produits et table ronde





Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour, sa participation à l'IBC 2023 qui se déroulera du 15 au 18 septembre à Amsterdam. Sur le stand IBC 1.D81, Verimatrix présentera ses solutions primées de lutte contre le piratage et de cybersécurité auxquelles font appel de nombreux opérateurs et propriétaires de contenu de premier plan dans le monde entier.

L'IBC est l'événement annuel incontournable pour les professionnels du broadcast dans le monde entier. Il réunit les industries des médias, du divertissement et de la technologie. Avec pour thème cette année: "Security that Delivers Amazing : From Stream to Screen!", Verimatrix proposera une expérience cinéma drive-in et présentera sur grand écran les thèmes suivants :

Récit d'une expérience client innovante par TELUS

Récit d'une expérience client innovante par Little Cinema

Vidéo de présentation de Verimatrix Streamkeeper

Vidéo de présentation de Verimatrix XTD

Verimatrix proposera également sur son stand une démonstration de ses solutions Streamkeeper, Counterspy et XTD, qui suscitent un véritable engouement de la part des organisations les plus exigeantes dans le domaine des médias et du divertissement. Seront également présentées, les dernières intégrations Counterspy de Verimatrix avec un fabricant de décodeurs de premier plan et une entreprise de semi-conducteurs « fabless ».

Les visiteurs seront également invités à se mesurer à un joueur professionnel d'e-sports dans une partie de Counter Strike. Les membres de l'équipe 7am, une équipe e-sports sponsorisée par Verimatrix, s'affronteront avec les joueurs qui souhaitent tester leurs compétences.

Le dimanche 17 septembre 2023 à 10h sur l'Innovation Stage, située dans le hall 3, Verimatrix et TELUS participeront à une table ronde intitulée "Verimatrix and TELUS Showcase First-of-Its Kind Piracy Protections for New Optik TV". Andy Waltenspiel, expert de l'industrie broadcast, animera cette discussion.

Parmi les intervenants, citons :

Dilshan De Silva, Director Technology Strategy de TELUS

Mina Nesiem, Director of Software Engineering de TELUS

Sofia Regojo, Chief Revenue Officer de Verimatrix

Maria Malinkowitsch, Senior Product Manager for Streamkeeper de Verimatrix.

"Verimatrix offre des expériences de divertissement qui étonnent et inspirent, depuis la création des images jusqu'à leur diffusion. Nos solutions innovantes ouvrent la voie à de nouvelles possibilités pour les créateurs et les fournisseurs désireux de captiver l'intérêt de leur public dans un monde en pleine transformation", a déclaré Jon Samsel, Senior VP of Global Marketing de Verimatrix. " À mesure que les industries évoluent, nous évoluons également, en proposant des technologies visionnaires permettant d'assurer la sécurité de demain". Verimatrix est à vos côtés pour identifier les opportunités permettant d'offrir des divertissements avant-gardistes et surprenants, tout en veillant à la réussite et à la croissance des clients. A titre d'exemple, grâce à Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM et Watermarking, la plateforme Backstage de Little Cinema Digital a généré 15 millions de visionnages à ce jour, générant 10 fois plus d'engagement qu'un flux numérique classique, et ce, sans aucune fuite de contenu".

Pour prendre rendez-vous avec un spécialiste de la sécurité de Verimatrix pendant l'IBC 2023, cliquez ici.

Pour plus d'informations sur l'IBC 2023, visitez le site www.show.ibc.org.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

8 septembre 2023 à 11:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :