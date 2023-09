Ensemble Montréal veut sécuriser les déplacements près des métros





MONTRÉAL, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Après les écoles, c'est au tour de la sécurité près des métros de faire l'objet des préoccupations d'Ensemble Montréal. Le chef de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal, Aref Salem, et la porte-parole en matière de transports actifs, Alba Zuniga Ramos, ont émis des propositions vendredi matin pour sécuriser les déplacements des piétons et cyclistes près des diverses stations de la métropole. Réunis devant la station Jean-Talon - où l'on recensait de 2018 à 2021 le plus grand nombre de collisions légères, graves et mortelles impliquant des piétons ou des cyclistes dans une zone de 100 mètres - les élu.e.s réclament la mise en place d'un programme dans lequel des sommes seraient investies pour réaliser divers aménagements pour apaiser la circulation.

« Les stations de métro sont de grands pôles générateurs de déplacements, ce qui pose des défis et des enjeux au niveau de la cohabitation des usagers de la route et de la sécurité des plus vulnérables. Les abords des stations qui ont été sécurisées ces dernières années, Honoré-Beaugrand notamment, nous démontrent que nous avons la capacité d'agir pour diminuer le nombre de collisions », a déclaré Alba Zuniga Ramos, conseillère de la Ville du district Louis-Riel, dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Ensemble Montréal propose de déployer d'abord le programme de sécurisation là où le bilan de collisions est le plus lourd, c'est-à-dire sur le réseau artériel, comme en témoignent les données ouvertes de la Ville de Montréal et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Que ce soit dans un périmètre de 50 ou de 100 mètres de leurs édicules, les stations Jean-Talon, Berri-UQAM et Guy-Concordia se taillent une place parmi le classement des intersections où l'on a recensé le plus grand nombre de victimes entre 2018 et 2021. Le programme pourrait ensuite être étendu aux rues, avenues et ruelles en collaboration avec les arrondissements.

Enfin, la Ville de Montréal doit se doter d'outils lui permettant d'évaluer les intersections à sécuriser de façon prioritaire et l'impact des aménagements. Ces données devraient être comptabilisées dans les prochains rapports annuels de l'État de la sécurité routière, estiment les élu.e.s de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal.

« Pour Ensemble Montréal, on ne peut espérer une vision zéro sans intervenir aux alentours des métros. Alors que nous voulons inciter de plus en plus de citoyens à utiliser les transports collectifs, il est primordial de s'attaquer dès aujourd'hui aux enjeux de sécurité près des stations », a conclu M. Aref Salem.

Faits saillants

Stations de métro où l'on observe le plus grand nombre de collisions légères, graves ou mortelles impliquant un piéton ou un cycliste entre 2018 et 2021, selon les données ouvertes de la Ville de Montréal et du SPVM :

Dans un périmètre de 50 mètres de l'édicule du métro

Berri-UQAM (12 victimes)

Radisson (11 victimes)

(11 victimes) Jean-Talon (10 victimes)

Frontenac (9 victimes)

(9 victimes) Guy-Concordia (8 victimes)

Peel (7 victimes)

Côte-Vertu, Jarry, Joliette et Namur (6 victimes)

et (6 victimes) Henri-Bourassa, Square-Victoria-OACI et Vendôme (5 victimes)

Dans un périmètre de 100 mètres de l'édicule du métro

Jean-Talon (22 victimes)

Berri-UQAM (19 victimes)

Guy-Concordia (15 victimes)

Fabre (14 victimes)

(14 victimes) Radisson et Peel (12 victimes)

Entre 2018 et 2021, au moins une collision légère, grave ou mortelle impliquant un piéton ou cycliste a été recensée à moins de 50 mètres de 46 des 64 stations de métro de la Ville de Montréal.

8 septembre 2023 à 11:30

