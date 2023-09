Kandao lance la QooCam 3 : une caméra d'action 360 avec une qualité d'image supérieure





SHENZHEN, Chine, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Kandao Technology a le plaisir de dévoiler sa toute nouvelle caméra à 360°, la QooCam 3. Dotée d'un double objectif fisheye pour une couverture complète des angles, elle permet de réaliser de superbes vidéos 360° 5,7K 30FPS et des photos panoramiques haute résolution 11K. Équipée d'une large ouverture F1.6 et de deux capteurs 1/1,55 pouce, elle excelle dans les conditions de faible luminosité, offrant des images vives et complexes. De plus, sa stabilisation intégrée garantit des prises de vue fluides dans différents scénarios, qu'il s'agisse de prises de vue aériennes ou à main levée, de vélo ou de course tout-terrain.

Vision à 360° d'une clarté inégalée

Au coeur de la QooCam 3 se trouvent deux capteurs de pointe de 1/1,55 pouce associés à une ouverture rapide de F1.6. Cette combinaison dynamique permet à la caméra d'offrir une qualité d'image proche de celle d'un appareil à capteur de 1 pouce, vous assurant de capturer chaque moment avec une clarté et des détails exceptionnels. Quelles que soient les conditions d'éclairage, la QooCam 3 se montre à la hauteur, produisant des images plus lumineuses et plus détaillées, même dans les environnements à faible luminosité.

Audio SuperSteady et 360° Ambisonic

La QooCam 3 ne se concentre pas uniquement sur l'aspect visuel. C'est une véritable expérience sensorielle. Grâce à l'audio Ambisonic 360°, vous bénéficiez d'un son spatial et immersif qui complète parfaitement vos images. Grâce au traitement Audio SuperSteady, quelle que soit la rotation de la caméra pendant la prise de vue, le son provient toujours de la bonne direction.

Capturez le monde avec des détails sans précédent

Lorsqu'il s'agit de détails, la QooCam 3 ne laisse rien au hasard. Avec la possibilité de réaliser des photos 360° de 62 MP et des vidéos 360° de 5,7K, chaque cliché devient captivant. Mais ce n'est pas tout. Le mode DNG8 avec le logiciel RAW+ améliore chaque détail en capturant huit fichiers dans une seule image et en fusionnant tous les détails en un seul, faisant de votre contenu un véritable chef-d'oeuvre.

La technologie RV pionnière de Kandao

Kandao Technology est réputé pour sa technologie de pointe et ses produits RV professionnels qui font référence dans l'industrie. En s'appuyant sur son expertise et ses avancées technologiques, Kandao propose la QooCam 3, qui redéfinit l'excellence en matière d'imagerie. Avec QooCam Studio et le traitement logiciel Raw+, la QooCam 3 dépasse les limites optiques, capturant des photos panoramiques améliorées qui préservent les détails de l'image et offrent une qualité exceptionnelle.

Libérez votre créativité

La QooCam 3 n'est pas seulement une caméra d'action. C'est un concentré de créativité. Avec des fonctions telles que la prise de vue à intervalles avec exposition longue et time-lapse, vous pouvez donner vie à votre vision unique. Grâce à son gyroscope avancé à 6 axes, profitez d'une stabilité sans effort à chaque prise de vue, que vous soyez en l'air, au sol, à vélo ou en train de faire du tout-terrain.

Contrôle et édition en toute transparence

Prendre le contrôle de votre contenu n'a jamais été aussi facile. La QooCam 3 est livrée avec une application conviviale permettant le contrôle à distance, le partage facile et l'édition rapide, vous donnant ainsi une totale liberté de création. Et pour ceux qui exigent un post-traitement de qualité professionnelle, nous proposons un logiciel PC pour faire passer votre contenu au niveau supérieur.

L'excellence à un prix abordable

Chez Kandao Technology, nous pensons qu'il est important de proposer des technologies révolutionnaires à des prix accessibles. La QooCam 3 ne fait pas exception à la règle. Avec un prix de 349 dollars, c'est un investissement dans votre créativité qui ne vous ruinera pas.

Offre exclusive

Pour vous remercier de votre soutien, nous vous offrons une batterie gratuite pour tout achat d'une QooCam 3 du 7 au 14 septembre. Ne manquez pas cette offre limitée dans le temps pour améliorer votre création de contenu 360°.

Notez-le dans votre calendrier et rendez-vous sur store.kandaovr.com pour vous procurer la QooCam 3. Rejoignez-nous pour façonner le futur de la création de contenu immersif et embarquez pour un voyage de créativité sans limite. Capturez chaque angle, chaque moment, chaque aventure avec la QooCam 3.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2204209/QooCam_3_360__action_camera_image_quality.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2204210/A_Low_light_footage_QooCam_3_photoed_Bart_Achilles.jpg

8 septembre 2023 à 11:20

