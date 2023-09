Avis aux médias - Équité salariale : importante manifestation devant le Conseil du Trésor à Montréal





MONTRÉAL, le 8 sept. 2023 /CNW/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) et le Syndicat québécois des employées et employés de services (SQEES-FTQ) invitent les médias à un point de presse qui se déroulera lors d'une manifestation festive devant les bureaux du Conseil du Trésor samedi à Montréal.

Le personnel de bureau et de l'administration du réseau de la santé et des services sociaux réclame la fin de la discrimination salariale touchant ses titres d'emploi, principalement occupés par des femmes. Nous souhaitons un engagement ferme de la part gouvernement afin que le Conseil du trésor donne le mandat de régler les plaintes d'équité salariale de 2010. Après 12 ans d'attente, il est plus que temps de régler ce dossier!

Quoi : Point de presse lors d'une vigie pour le règlement des plaintes de la loi sur l'équité salariale

Où : En face des bureaux du Secrétariat du conseil du Trésor, 1410, rue Stanley, Montréal

Quand : Samedi 9 septembre 2023 à midi

Prendront la parole:

Carole Duperré, représentante du personnel de bureau et de l'administration (FSSS-CSN)

Sylvie Nelson , présidente (SQEES-FTQ)

, présidente (SQEES-FTQ) Samuel Sicard , vice-président du personnel administratif au Conseil provincial des affaires sociales (CPAS-SCFP)

, vice-président du personnel administratif au Conseil provincial des affaires sociales (CPAS-SCFP) Christine Labrie , porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'administration gouvernementale et pour le Conseil du trésor

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

8 septembre 2023 à 11:11

