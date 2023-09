Le gouvernement du Canada annonce un nouveau fonds pour appuyer la ligne d'aide 9-8-8 afin de combler les lacunes en matière d'équité pour les centres canadiens de détresse et de crise admissibles





TORONTO, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Chaque action compte lorsqu'il est question de prévention du suicide, qu'il s'agisse d'apprendre le vocabulaire à utiliser pour éviter la stigmatisation ou de comprendre comment aider une personne qui pense à se suicider. Chaque jour, environ 12 personnes meurent en raison d'un suicide au Canada. Le suicide touche des personnes de tous âges et de tous horizons. Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour offrir à l'ensemble de la population canadienne les meilleurs moyens et ressources de soutien possibles en matière de santé mentale et d'intervention en cas de crise.

En prévision de la Journée mondiale de la prévention du suicide le 10 septembre, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associé de la Santé, a annoncé aujourd'hui un appel de propositions pour des fonds fédéraux totalisant 8 millions de dollars, destinés à combler les lacunes en matière d'équité, de diversité et d'inclusion dans le secteur des lignes d'écoute au Canada. Les lignes d'écoute constituent l'une des pierres angulaires de l'approche canadienne de santé publique en matière de prévention du suicide. Ce programme permettra aux lignes d'écoute et aux centres de crise d'être en mesure de répondre aux besoins de chaque personne qui appelle, peu importe son bagage, sa culture ou son vécu.

Cette initiative visant à accroître l'équité, la diversité et l'inclusion dans le secteur des lignes d'écoute vient grandement appuyer la ligne d'aide en cas de crise de suicide (9-8-8), qui sera lancée au Canada le 30 novembre 2023.

Les centres de crise existants et admissibles auront la possibilité de présenter une demande de financement dans l'objectif de renforcer leurs moyens et leur capacité à répondre aux divers besoins en tenant compte du vécu de chaque personne qui appelle et texte pour obtenir de l'aide afin d'offrir un service équitable.

Pour en savoir plus sur la façon de présenter une telle demande de financement, veuillez visiter ici.

Citations

«?Lorsque les gens sont en crise, ils ont besoin d'une aide immédiate. Les centres de crise font partie intégrante de notre approche de santé publique en matière de prévention du suicide et sont souvent le premier point de contact pour les personnes en difficulté. Ils fournissent ce soutien urgent aux personnes qui en ont le plus besoin, peu importe leur race, leur religion, leur culture ou leur milieu socio-économique. En ayant accès à ce financement, ces organisations offrant des services d'une importance capitale pourront accroître leurs moyens d'aider toutes les personnes qui les interpellent et de répondre à leurs divers besoins en fonction de ce qu'elles vivent.?»

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

«?Les centres de crise permettent à des gens de partout au pays d'avoir accès à l'aide et aux services fondamentaux qui font toute la différence lorsqu'une personne est en crise. Le financement annoncé aujourd'hui aidera les centres de crise à mieux aider les gens issus de communautés diverses et au bagage varié. Nous voulons que les gens sachent que s'ils ont besoin d'aide, ils ne sont pas seuls : des gens sont là pour les aider.?»

Élisabeth Brière

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Des approches d'équité en santé sont nécessaires pour améliorer l'accès des populations les plus touchées par le suicide, y compris les Autochtones, les membres des communautés 2ELGBTQIA+, les nouveaux arrivants, les anciens combattants, les personnes âgées et les personnes qui vivent en milieu rural et dans des régions éloignées. Les fournisseurs ont besoin des moyens et des compétences nécessaires pour répondre aux divers besoins des gens vivant au Canada et pour être la ressource de confiance dont ils ont besoin, peu importe leur situation culturelle, sociale ou économique.

et pour être la ressource de confiance dont ils ont besoin, peu importe leur situation culturelle, sociale ou économique. Vous trouverez de l'information sur les objectifs du Fonds d'équité pour les lignes d'écoute et sur la façon de présenter une demande de financement ici.

Il s'agit du premier de deux appels de propositions pour le Fonds d'équité pour les lignes d'écoute. Pour permettre aux organisations qui ne peuvent pas présenter de demande en ce moment (p. ex., les organismes choisis pour faire partie du réseau 9-8-8), un deuxième appel de propositions sera fait en décembre 2023. Le financement maximum par projet sera de 250?000 $ sur 12 mois tout au plus.

Bien que le Fonds d'équité pour les lignes d'écoute soit complémentaire à la ligne 9-8-8, cette possibilité de financement est distincte. Qu'ils participent ou non au réseau 9-8-8, les centres et les lignes de crise admissibles peuvent présenter une demande de financement au Fonds d'équité pour les lignes d'écoute.

