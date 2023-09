Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 15 000 $ au Rendez-vous d'Howard





QUÉBEC, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'intermédiaire du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, une somme de 15 000 $ au Rendez-vous d'Howard, qui a lieu à Sherbrooke jusqu'au 10 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Rendez-vous d'Howard fait partie des incontournables des Cantons-de-l'Est. Il permet aux visiteurs de découvrir l'histoire, le patrimoine, les arts et les cultures fondatrices de la région. Cette 22e édition met l'accent sur la nature.

Citations

« C'est avec fierté que le gouvernement du Québec s'associe au succès du Rendez-vous d'Howard, qui fait la promotion du Québec en tant que destination touristique de choix. Tout en générant des retombées touristiques et économiques importantes, cet événement est une vitrine de notre patrimoine culturel. Chaque année, des milliers de personnes y affluent. Visites guidées des maisons centenaires du domaine, de la Maison Bleue, de la serre victorienne, des magnifiques jardins environnants et des mosaïcultures en 3D font partie des attraits qui ne vous laisseront pas indifférents. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Parmi les festivals et les événements qui participent à l'attractivité touristique des Cantons-de-l'Est figure le Rendez-vous d'Howard. Cet événement très prisé met en valeur le parc du Domaine-Howard, qui retrace l'histoire de la ville de Sherbrooke. Je suis heureux que notre gouvernement lui accorde son soutien. Ce rendez-vous met en lumière la richesse de notre patrimoine culturel et le savoir-faire de nos artisans. Je salue l'équipe organisatrice qui, au fil des ans, ne cesse de se surpasser pour nous offrir ces moments uniques. Les épicuriens pourront admirer la magnifique demeure Howard et participer au mythique gala du Sénateur. »

François Bonnardel, député de Granby, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux

Twitter Facebook YouTube LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

8 septembre 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :