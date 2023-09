L'AASRO lancera une consultation sur la modernisation du plan agroenvironnemental cet automne





Les gouvernements appuient la modernisation de l'important programme du plan agroenvironnemental

GUELPH ON, le 8 sept. 2023 /CNW/ - L'Association pour l'amélioration des sols et des récoltes de l'Ontario (AASRO) entame la modernisation du programme du plan agroenvironnemental de l'Ontario. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont engagé environ 4,1 millions de dollars au cours des prochains cinq ans dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) afin d'appuyer la prestation des activités du plan agroenvironnemental à l'échelle de la province, y compris un processus de consultation pour moderniser ce programme important.

Ce processus commencera cet automne avec une consultation écrite et verbale pour obtenir les commentaires d'intervenants du secteur agroalimentaire sur divers sujets liés au plan agroenvironnemental, notamment les options de prestation, la possibilité pour le plan d'appuyer une certification et les possibilités de s'aligner avec des initiatives d'assurance de la durabilité nationales et internationales ainsi qu'avec les priorités jugées importantes par l'industrie.

« Les agriculteurs de l'Ontario sont très fiers du programme du plan agroenvironnemental et sa modernisation est importante pour veiller à ce qu'il continue de répondre aux besoins de la communauté agricole, des intervenants du secteur agroalimentaire et de l'environnement au cours des prochaines années et décennies », a déclaré M. Steve Sickle, président de l'AASRO. « Le processus de consultation est une excellente occasion pour les intervenants de nous faire connaître leurs besoins et leur vision du plan agroenvironnemental pour l'avenir. »

L'AASRO recueillera les commentaires d'intervenants sur toute la chaîne de valeur agroalimentaire, y compris les fermes, les organismes agricoles et de produits de base, les transformateurs, les distributeurs, les organismes de transformation des aliments et de vente au détail, les groupes autochtones, marginalisés ou sous-représentés ainsi que les organismes environnementaux non gouvernementaux.

« Ce processus de consultation permettra d'obtenir de l'information importante des intervenants un peu partout dans la province », a déclaré M. Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. « En modernisant le programme du plan agroenvironnemental, nous pouvons nous assurer qu'il continuera à démontrer l'excellente gérance environnementale des agriculteurs ontariens. »

Un rapport résumant les résultats de la consultation et les recommandations pour moderniser le programme afin d'accroître sa valeur, d'étendre sa portée et d'amplifier son impact sera publié par l'AASRO au printemps prochain.

« Notre gouvernement est heureux de pouvoir continuer à appuyer le travail sans relâche de l'Association pour l'amélioration des sols et des récoltes de l'Ontario dans le cadre du plan agroenvironnemental », a déclaré Mme Lisa Thompson, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. « J'espère que les renseignements obtenus grâce au processus de consultation favoriseront une modernisation réussie du plan agroenvironnemental afin que les travailleurs des secteurs agricole et agroalimentaire puissent atteindre leurs objectifs plus efficacement. »

L'AASRO sera également responsable de la mise à jour du contenu de la 4e édition du cahier de travail du plan agroenvironnemental avant le lancement de la 5e édition du cahier en 2025. Le matériel actuel sera révisé et le contenu sera mis à jour pour satisfaire les exigences réglementaires en vigueur et refléter l'importance de sujets à l'heure du jour, comme la biodiversité et le changement climatique.

« La gérance environnementale est un domaine en constante évolution et nous collaborerons de près avec des experts en la matière du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario pour nous aider à réviser le contenu et à déterminer ce qui est pertinent, nécessaire et applicable aux agriculteurs et propriétaires ontariens », souligne Mme Barb Caswell, directrice des opérations de l'AASRO.

Les plans agroenvironnementaux sont des évaluations et améliorations que réalisent volontairement les familles agricoles. Le programme a été lancé en Ontario en 1993 et a depuis été adopté par toutes les provinces canadiennes, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon. En réalisant un plan agroenvironnemental, les agriculteurs peuvent déterminer les points forts de leur exploitation sur le plan environnemental, cerner les aspects environnementaux préoccupants, et se doter de plans d'action réalistes et de calendriers en vue d'améliorer les conditions du milieu liées à un maximum de 23 aspects différents de leur exploitation agricole. Des subventions leur sont accordées dans le cadre de programmes environnementaux à frais partagés pour les aider à mettre en oeuvre leurs projets.

Le processus de modernisation du plan agroenvironnemental est financé dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable - un investissement de 3,5 milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux réparti sur cinq ans (2023-2028) qui vise à renforcer la concurrence, l'innovation et la résilience du secteur agricole, agroalimentaire et des produits agro-industriels. Cet investissement prévoit 1 milliard de dollars en activités et en programmes fédéraux et 2,5 milliards de dollars en programmes à coûts partagés par le gouvernement fédéral (60 pour cent) et les gouvernements provinciaux et territoriaux (40 pour cent) qui sont conçus et offerts par les provinces et territoires.

L'AASRO est un organisme agricole unique à but non lucratif offrant des services au niveau communautaire. Sa mission est de favoriser une gestion responsable et rentable des sols, de l'eau, de l'air et des cultures par l'établissement et la communication de pratiques agricoles novatrices.

