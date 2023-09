La Ville de Montréal modifiera les horaires du stationnement tarifé au centre-ville





MONTRÉAL, le 8 sept. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce qu'elle procédera à une modification des horaires du stationnement tarifé dans le secteur du centre-ville afin, notamment, de favoriser un roulement plus important sur les artères commerciales et ainsi stimuler la vitalité du centre-ville.

Cette décision, prise après des discussions avec les partenaires, s'inscrit dans une volonté d'optimiser la gestion du stationnement sur rue au centre-ville et de soutenir la vitalité commerciale ainsi que la mobilité dans ce secteur névralgique de la métropole.

Dès le 15 novembre, les plages horaires tarifées seront du lundi au vendredi, de 8 h à 23 h, et le samedi, de 9 h à 23 h. L'horaire du dimanche demeurera inchangé, de 13 h à 18 h. À noter que la pose des autocollants indiquant les nouveaux horaires débutera en septembre. Une affichette précisant que les modifications ne seront en vigueur qu'à compter du 15 novembre sera ajoutée au même moment.

Ces changements s'appliqueront à cinq secteurs de l'arrondissement de Ville-Marie:

rue Guy / rue Sherbrooke Ouest / avenue du Parc / boulevard René-Lévesque Ouest;

rue Guy / boulevard René-Lévesque Ouest / rue Saint-Hubert / rues Saint-Antoine et Saint-Jacques ;

/ rues et ; boulevard Saint-Laurent / rue Sherbrooke Ouest / rue Saint-Hubert / boulevard René-Lévesque Ouest;

/ rue Sherbrooke Ouest / rue / boulevard René-Lévesque Ouest; boulevard Robert-Bourassa / rue Saint-Antoine / rue de la Commune;

/ rue de la Commune; avenue du Parc / rue Sherbrooke Ouest / boulevard Saint-Laurent / boulevard René-Lévesque.

« Nous avons pris le temps de rencontrer nos partenaires du centre-ville pour leur présenter les objectifs visés par ces nouvelles mesures et pour écouter leurs commentaires. Le prolongement des plages horaires tarifées sera, par exemple, davantage en cohérence avec les heures d'ouverture des différents commerces et des institutions culturelles et vise non seulement à accroître la rotation, mais aussi la disponibilité des espaces de stationnement sur rue », a déclaré Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Ces changements sont en cohérence avec les principes directeurs de la Politique de stationnement adoptée par la Ville de Montréal en 2016, qui vise à « optimiser le stationnement au centre-ville et sur les artères commerçantes afin de favoriser la vitalité économique ».

À noter que, pour répondre aux demandes des partenaires, la durée maximale de paiement passera de trois à cinq heures afin de permettre à la clientèle de profiter pleinement de ses activités.

