DÉCLARATION - Le Canada célèbre la Semaine de l'accueil 2023





OTTAWA, ON, le 8 sept. 2023 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« En ouvrant nos portes aux personnes qui cherchent une vie meilleure, nous accueillons des citoyens qui veulent bâtir un Canada plus fort. À l'exception des peuples autochtones, qui sont ici depuis des temps immémoriaux, tous les Canadiens trouvent leurs racines dans l'immigration. Que votre famille soit ici depuis de nombreuses générations, comme la mienne, ou qu'elle vienne de s'installer au Canada, nous pouvons tous célébrer la valeur d'une communauté accueillante et inclusive.

En accueillant chaleureusement les nouveaux arrivants, nous renforçons la prospérité, la diversité et l'inclusivité de nos communautés. À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 17 septembre, nous célébrerons la Semaine de l'accueil avec le monde entier, en profitant de l'occasion pour reconnaître les gens et les valeurs qui permettent à chaque citoyen de se sentir chez lui dans sa collectivité locale.

La Semaine de l'accueil est un mouvement mondial qui réunit des collectivités et des voisins de tous les horizons pour créer des liens solides et favoriser la prospérité collective.

Être un pays accueillant apporte des avantages importants. L'immigration est un moteur de notre croissance économique et constitue un élément clé de notre plan visant à pallier le vieillissement de la population. Qu'ils stimulent l'innovation dans de nombreuses industries, comblent les lacunes du marché du travail ou créent des emplois, les immigrants jouent un rôle essentiel dans le tissu culturel et économique du Canada.

Je vous invite à présenter les réussites de votre communauté ou de votre organisation sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #SemaineDeLAccueil2023. La publication de ce contenu inspirant encouragera les gens à rendre leurs communautés plus accueillantes.

Pour beaucoup d'immigrants, l'arrivée au pays n'est que le premier pas sur la voie de la citoyenneté canadienne, et nous pouvons les aider à franchir ces premières étapes. Je souhaite à tous une merveilleuse Semaine de l'accueil! »

Pour en savoir plus (représentants des médias seulement), veuillez communiquer avec :

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

8 septembre 2023 à 09:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :