Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation





OTTAWA, ON, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation :

« Dans ce monde interconnecté, l'alphabétisation relie entre eux les gens de partout sur la planète et nous aide à comprendre et à nous faire comprendre, quels que soient notre pays et notre culture. Aujourd'hui, en cette Journée internationale de l'alphabétisation, nous célébrons le pouvoir de l'éducation, de la lecture et de l'écriture, qui sont non seulement des droits fondamentaux, mais aussi des leviers permettant d'apporter des changements positifs.

« Récemment, le gouvernement du Canada a modernisé le programme Compétences pour réussir pour doter les Canadiens des compétences dont ils ont besoin. Au cours de la dernière année, le programme a soutenu des projets réalisés d'un bout à l'autre du pays et ayant permis de former plus de 33?000 Canadiens. Dans le cadre du Programme d'échange en matière de littératie numérique, nous aidons les Canadiens à acquérir les compétences numériques dont ils ont besoin pour participer à l'économie numérique. Jusqu'ici, le programme a permis d'aider plus de 400?000 personnes, dont des Autochtones, des aînés, des nouveaux arrivants et des personnes en situation de handicap.

« Chacun a le droit d'avoir une éducation de qualité, peu importe qui il est et l'endroit où il vit. À l'étranger, le Canada est fier d'appuyer les efforts mondiaux réalisés pour promouvoir l'alphabétisation, par exemple les initiatives telles que le Partenariat mondial pour l'éducation qui nous rapprochent de notre but consistant à combler les écarts en matière d'éducation dans les pays en développement, y compris les disparités entre les sexes dans le secteur de l'éducation.

« En cette #JournéeDeLAlphabétisation à l'échelle internationale, nous réitérons notre engagement à nous servir de l'éducation et de l'alphabétisation pour renforcer le pouvoir des gens et à bâtir un avenir dans lequel personne n'est laissé pour compte. Nous remercions également tous les enseignants et les éducateurs qui s'efforcent d'écrire un nouveau chapitre où les possibilités, l'égalité et le progrès sont à la disposition de tous grâce à l'alphabétisation. »

8 septembre 2023 à 09:00

