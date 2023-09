MSPO 2023 : Viettel Group élargit son partenariat mondial avec WB Group (Pologne)





KIELCE, Pologne, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion du Salon international de l'industrie de la défense (MSPO), Viettel High Tech, la division R&D du groupe Viettel, a annoncé une signature stratégique avec WB Group, le plus grand groupe technologique de Pologne. Ce partenariat vise à aider les deux grands groupes respectivement vietnamien et polonais à tirer parti de leurs forces mutuelles et à explorer les opportunités commerciales sur les marchés mondiaux.

Dans le cadre de cette coopération, Viettel High Tech jouera un rôle central dans la promotion des produits de pointe de WB Group au Vietnam, en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud. Ces régions sont devenues des bastions pour Viettel, et la société a fermement établi sa marque dans le domaine. En retour, WB Electronics, une filiale de WB Group, servira de passerelle pour permettre à Viettel High Tech de développer ses activités en Pologne, en Europe et dans la chaîne d'approvisionnement mondiale d'équipements de haute technologie.

La collaboration entre Viettel High Tech et WB Group vise à entretenir un écosystème synergique de produits, permettant la promotion de l'offre de chacun dans divers marchés et canaux de distribution potentiels.

Grâce à sa vaste expertise dans la recherche, la conception, la production et la distribution de solutions technologiques de pointe, Viettel renforcera ses activités en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud. Ayant déjà connu un succès remarquable dans 11 pays, Viettel est bien positionné pour tirer parti de sa crédibilité et étendre encore davantage sa présence. De son côté, WB Group occupe une position de leader sur le marché polonais de la haute technologie, fournissant les systèmes militaires les plus avancés du point de vue technologique sur le marché mondial.

M. Nguyen Vu Ha, directeur général de Viettel High Tech, a souligné que la stratégie d'expansion mondiale de l'entreprise repose sur des partenariats, et que le groupe WB apparaît comme un collaborateur idéal en raison de sa vaste portée mondiale, de ses relations bien établies avec les cadres et de son écosystème robuste. Il a déclaré : « Le réseau de WB Group permettra également à Viettel High Tech d'être introduit dans un écosystème mondial diversifié, facilitant ainsi les collaborations avec une variété de partenaires ».

À propos de WB Group

WB Group occupe une position de premier plan dans l'industrie de la défense en Pologne. Il fournit des solutions avancées aux forces armées internationales et se spécialise dans les systèmes d'observation et de reconnaissance, les outils de communication, l'orientation sur le champ de bataille et les systèmes de gestion. La portée mondiale du groupe s'étend en Pologne, en Europe et sur les marchés américains. En tant qu'entreprise phare du groupe WB, WB Electronics occupe une position de leader dans le secteur de la haute technologie.

À propos de Viettel

Viettel Group , la plus grande marque du Vietnam, sert plus de 130 millions de clients dans le monde entier, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique. L'industrie de la défense est devenue l'un des principaux domaines d'intervention de Viettel, avec Viettel High Tech à l'avant-garde. Cette division a mené avec succès d'excellentes opérations de recherche, de développement et de production d'équipements militaires modernes, d'armes et d'appareils techniques dont l'industrie a un besoin urgent, y compris des armes de nouvelle génération. Les produits de Viettel ont déjà fait des incursions importantes dans les pays d'Asie du Sud-Est. Ils font maintenant la promotion de l'exportation de produits « Fabriqué au Vietnam » sur le marché mondial.

