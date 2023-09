La Chambre Internationale de Dubaï inaugure son deuxième bureau de représentation européen à Milan





La Chambre internationale de Dubaï (DIC), l'une des trois chambres opérant sous l'égide de la Chambre de commerce de Dubaï, a inauguré son nouveau bureau de représentation à Milan pour stimuler les liens commerciaux et d'investissement entre Dubaï et l'Italie. Cette inauguration permettra de renforcer la présence de la chambre en Europe par suite du lancement de son bureau à Londres en juin, élargissant son réseau de bureaux de représentation à 23 bureaux partout dans le monde.

La cérémonie officielle d'inauguration du bureau de Milan s'est déroulée avec la participation de Naser Al Khaja, chargé d'affaires à l'ambassade des Émirats arabes unis en Italie, et de Salem Al Shamsi, vice-président des marchés mondiaux à la Chambre internationale de Dubaï, en présence d'éminents représentants de la communauté des affaires italienne.

Mohammad Ali Rashed Lootah, président et PDG de la Chambre internationale de Dubaï, a déclaré : « Notre nouveau bureau à Milan est destiné à stimuler la croissance du commerce non pétrolier entre Dubaï avec l'Italie et d'autres pays européens, ainsi qu'à accroître les investissements stratégiques des entreprises des deux marchés. Cette inauguration s'inscrit dans le cadre de l'initiative Dubaï Global, qui vise à établir un puissant réseau de 50 bureaux dans le monde d'ici 2030 ».

La valeur du commerce bilatéral non pétrolier entre Dubaï et l'Italie a dépassé 8,5 milliards d'euros en 2022, soit une croissance annuelle de 7%. 228 nouvelles entreprises italiennes se sont enregistrées auprès de la Chambre de Commerce de Dubaï au cours des sept premiers mois de l'année 2023, soit une croissance de 49% par rapport à la même période de l'année 2022 durant laquelle le nombre total d'entreprises italiennes membres s'est élevé à 1 758.

Grâce à son emplacement stratégique et à ses installations logistiques de classe mondiale, Dubaï est devenue un centre d'affaires et de commerce privilégié parmi les entreprises italiennes aux ambitions mondiales. Conformément aux objectifs du plan commercial quinquennal de l'émirat, la Chambre internationale de Dubaï reste déterminée à renforcer ses liens commerciaux et d'investissement bilatéraux avec l'Italie dans le cadre de ses efforts visant à porter le commerce extérieur non pétrolier à 500 milliards d'euros d'ici 2026.

À propos de Chambre internationale de Dubaï :

La Chambre internationale de Dubaï, l'une des trois chambres opérant sous l'égide de la Chambre de commerce de Dubaï, a été créée pour promouvoir Dubaï en tant que centre commercial mondial, attirer des entreprises multinationales et étendre les liens commerciaux de l'émirat avec des marchés prometteurs. La Chambre a pour mandat de répondre à l'ambition de Son Altesse Cheikh Mohammed qui consiste à accroitre le commerce extérieur de Dubaï de 1 400 milliards à 2 000 milliards de dirhams émiratis d'ici 2026.

www.dubaichamberinternational.com/en/home

