NOUVELLES PLAGES DE TARIFICATION AU CENTRE-VILLE





MONTRÉAL, le 8 sept. 2023 /CNW/ - L'Agence de mobilité durable modifiera les plages horaires des périodes de stationnement tarifées sur ses panonceaux de cinq secteurs de Ville-Marie afin de préparer la mise en vigueur de la nouvelle réglementation adoptée par le comité exécutif de la Ville de Montréal le 6 septembre dernier.

Cette nouvelle réglementation modifie les périodes de stationnement tarifées à partir du 15 novembre 2023. Certains secteurs à haute densité commerciale du centre-ville seront réglementés selon ces plages horaires de tarification, exceptés durant les périodes interdites de stationnement :

Lundi au vendredi de 8 h à 23 h?;

Samedi de 9 h à 23 h?;

9 h à 23 h?; Dimanche de 13 h à 18 h.

Afin que toutes les modifications nécessaires sur le mobilier urbain, de même que dans notre application mobile et les bornes de paiement soient prêtes pour la mise en vigueur de ces nouveaux horaires, l'Agence doit procéder à l'apposition progressive de cette nouvelle signalisation dès maintenant. Les aléas de la température et la possibilité de temps froid ont été considérés comme des facteurs pouvant compliquer voire empêcher la pose des autocollants, d'où l'apposition dès la mi-septembre.

D'ici le 15 novembre, les périodes de tarification à suivre seront celles affichées dans l'application P$ Service mobile et dans les bornes de paiement. Des affichettes sur les panonceaux indiqueront aux citoyens la date d'entrée en vigueur de la nouvelle signalisation.

Voici les secteurs visés :

