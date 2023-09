Le Festival Equinox se joint aux festivités de la rentrée avec sa programmation 100% québécoise





MONTRÉAL, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Le 14 septembre prochain se tiendra la 2e édition du Festival Equinox, le tout premier festival interuniversitaire d'une telle ampleur, organisé par et pour les étudiant.e.s du Québec. Près de 4?500 étudiantes et étudiants seront réunis pour apprécier la programmation 100 % québécoise. Cette année, Loud, un des grands leaders de la communauté hip-hop d'ici, sera la tête d'affiche du Festival qui aura lieu en plein coeur du Centre-Ville de Montréal.

Créé pour redonner du souffle à la vie étudiante, qui a été grandement écartée au cours des dernières années, notamment par la pandémie, le Festival Equinox a pour objectif de devenir le festival étudiant interuniversitaire annuel, où toutes les universités du Québec seront impliquées. Initialement organisé par des apprenti.e.s ingénieur.e.s de l'ETS, cet événement a maintenant plusieurs partenaires universitaires, tels que les associations étudiantes et clubs de la Polytechnique Montréal, Concordia, l'Université du Québec à Montréal (UQAM), HEC Montréal et l'Université de Sherbrooke qui font partie des partenaires pour l'édition 2023.

« Depuis le tout début de la carrière solo de Loud, les universitaires aux quatre coins du Québec ont toujours été nombreux à le suivre en spectacle ou à l'inviter à performer lors de leurs activités étudiantes. Nous sommes toujours heureux de pouvoir présenter le spectacle dans le cadre de ces célébrations, spécialement lorsque ce sont des festivités impliquant plusieurs universités à la fois. »

- Carlos Munoz, producteur de disques, de spectacles et manager de Loud

« Les activités de la rentrée sont essentielles pour bien intégrer les nouvelles étudiantes et les nouveaux étudiants, renforcer le lien communautaire, cultiver leur esprit d'équipe et les préparer à devenir des citoyennes et citoyens engagés. Je remercie chaleureusement tous les membres du personnel et de la communauté étudiante qui ont travaillé pour nous offrir cette riche programmation d'activités de la rentrée, dont un des points culminants sera, sans conteste, le festival Equinox. L'envergure de ce festival et le fait qu'Equinox est un événement ouvert et accessible à toute la communauté universitaire du Québec sont des éléments de fierté et un témoignage concret de la richesse de la vie étudiante dans notre métropole. »

- Michel Huneault, Directeur exécutif aux affaires académiques de l'ÉTS

La programmation en bref :

Loud ( Simon Cliche Trudeau ) , un rappeur montréalais reconnu et l'un des grands leaders de la communauté hip-hop d'ici, est la tête d'affiche du festival

TDJ (Geneviève Ryan Martel ), productrice de musique électronique, sera la deuxième tête d'affiche du Festival.

productrice de musique électronique, sera la deuxième tête d'affiche du Festival. Debbie Tebbs & Friends , platiniste, auteure-compositrice-interprète et réalisatrice montréalaise, elle est considérée comme l'une des figures emblématiques du paysage musical électro-pop québécois et sera accompagnée sur scène de deux de ses amis, le rappeur Jacobus et D-track.

, platiniste, auteure-compositrice-interprète et réalisatrice montréalaise, elle est considérée comme l'une des figures emblématiques du paysage musical électro-pop québécois et sera accompagnée sur scène de deux de ses amis, le rappeur Jacobus et D-track. Orloge Simard, originaire de La Baie au Saguenay, ce groupe de rock est composé d'Olivier Simard, du bassiste Guillaume Bouchard , du batteur Maxime Bouchard , du claviériste Andy Ellefsen et du guitariste Jimmy Descôteaux.

originaire de au Saguenay, ce groupe de rock est composé d'Olivier Simard, du bassiste , du batteur , du claviériste et du guitariste Jimmy Descôteaux. Rosie Valland , artiste-compositrice-interprète, elle propose une pop mélodieuse, dansante et alternative.

Ken Presse , ancien membre du groupe The Franklin Electric , il s'inspire de divers genres tels que le rock alternatif, l'indie et le folk pour réaliser ses morceaux.

The Franklin Electric l'indie folk Sur la deuxième scène des groupes et clubs étudiants performeront , il s'agit de : Hope Laye , Amanda L. Darveau , Miles Urbn , Bineband , MusiquETS , PolyJam et les ligues d'improvisation LIETS & LUIS & LICUQAM & ALLO POLY .

Afin de continuer à promouvoir les artistes québécois, Audrey-Eve Goulet, artiste peintre, réalisera également une oeuvre en direct. Rappelons également que tous les produits distribués et vendus sur place sont locaux et québécois pour encourager les entreprises d'ici.

