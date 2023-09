UNE SAISON 2023-2024 RICHE EN ACTIVITÉS POUR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC





QUÉBEC, le 8 sept. 2023 /CNW/ - C'est avec fierté et enthousiasme que le Conservatoire de musique de Québec (CMQ) dévoile sa programmation 2023-2024. Plus de 100 concerts, productions et séries sont proposés au public de la grande région de Québec, une occasion unique de découvrir et apprécier le talent des élèves et étudiant.e.s, de même que des professeur.e.s et invité.e.s de prestige ou des ensembles en résidence.

Des rendez-vous musicaux de grande qualité

Du côté des grands ensembles, le CMQ vous invite à prendre place à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec qui sera l'hôte des trois concerts d'orchestre de la saison. Les élèves se produiront le 25 septembre, sous la direction de Dmitri Zrajveski, lors de la soirée Éclat. Des étudiant.e.s de niveau collégial et universitaire de tout le réseau du Conservatoire se réuniront ensuite le 15 novembre sous la baguette de Jean-Marie Zeitouni pour un concert exceptionnel intitulé Souffle terrestre, et le dernier concert de la série, Éveil, aura lieu le 11 mars et sera dirigé par Airat Ichmouratov.

Place à l'Opéra! enchantera les mélomanes avec son programme double, Les Arts Florissants de Marc-Antoine Charpentier et The Old Maid and the Thief de Gian Carlo Menotti, dans une mise en scène de Bertrand Alain. Dans cette production qui se tiendra les 2 et 4 février à la salle Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou, les élèves et étudiant.e.s. des classes de chant de Sonia Racine et Réal Toupin seront accompagnés de l'Orchestre du Conservatoire sous la direction de Dmitri Zrajevski.

En plus de ces 4 programmes phares, plusieurs ensembles se produiront en concert durant la saison 2023-2024, notamment les ensembles à cordes et à vent, les ensembles en résidence, sans oublier le Festival de musique de chambre et bien d'autres. Les professeur.e.s du Conservatoire et leurs invités offriront cinq concerts gratuits au Musée national des beaux-arts du Québec et à la Chapelle Chalmers-Wesley, avec un répertoire riche et varié

Quelques nouveautés à la programmation

Le Conservatoire accorde une grande place à la musique d'aujourd'hui et offre plusieurs activités qui mettront de l'avant les travaux des étudiant.e.s. en composition instrumentale. Retrouvez-les dans les séries Musique vivante et Quand l'art dramatique et la musique se rencontrent.

Dans la catégorie La Relève, une nouvelle série de récitals voit le jour en collaboration avec le Pôle Culturel du Monastère des Ursulines, ce qui donnera lieu à des récitals du midi dans la magnifique Chapelle des Ursulines. Au total, ces nombreuses séries réuniront tout près de 50 concerts et récitals, offerts gratuitement et mettant en vedette les élèves des niveaux collégial et universitaire du CMQ.

Pour connaître le détail de toutes ces activités et pour découvrir les nombreuses autres activités proposées par le Conservatoire, consultez le dépliant Programmation 2023-2024. Les mélomanes les plus assidus pourront également s'inscrire à notre infolettre La Mesure, via notre site Web, afin de recevoir chaque mois les détails et les ajouts des concerts et activités à venir.

Billetterie

Pour se procurer des billets pour les concerts, visitez les liens suivants :

Billetterie du Conservatoire

Billetterie du Grand Théâtre de Québec

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

8 septembre 2023 à 08:00

