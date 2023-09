Journée internationale de l'alphabétisation : Le virage numérique laisse de côté les personnes peu alphabétisées !





MONTRÉAL, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) profite de la Journée internationale de l'alphabétisation pour rappeler que le virage numérique entrepris par la société québécoise se fait actuellement au détriment d'une partie importante de la population, les personnes peu alphabétisées et en situation de pauvreté. Le virage numérique et la dématérialisation des services tant publics que privés créent de l'exclusion, intensifient les inégalités et entravent l'exercice de leurs droits, l'accès à l'information et aux services. Il est temps d'y remédier ! C'est ce qu'entend faire la campagne Traversons l'écran, pour un virage numérique humain, lancée en avril dernier par le RGPAQ et ses membres.

«?La technologie, c'est comme un deuxième alphabet qu'il faut apprendre.

On ne sait pas !?»

Personne participante du CLÉ Montréal

Au cours des derniers mois, le RGPAQ a interrogé les adultes fréquentant ses 77 organisations membres au sujet des obstacles qu'ils rencontrent dans un monde de plus en plus numérique. Cette consultation leur a également permis de partager leurs solutions pour remédier à cette dématérialisation accélérée des services publics et privés à laquelle l'ensemble de la société est actuellement confronté. « Tout le quotidien de ces personnes est affecté ! Que cela soit à la banque, à l'épicerie ou pour prendre un rendez-vous médical, on les renvoie à des machines automatiques, à des formulaires en ligne. Pour ces personnes, qui n'ont souvent pas accès à des appareils connectés et qui ont de la difficulté à s'en servir, cela représente tout un casse-tête. Ces obstacles finissent même par compromettre leur santé psychologique et leur estime de soi », indique Martine Fillion, présidente du RGPAQ.

En effet, nombre de ces adultes ont signalé vivre de l'inquiétude, de la tristesse et de la solitude face à un monde numérique qui va toujours plus vite et les exclut. « Bien sûr, il faut favoriser l'inclusion numérique des personnes peu alphabétisées en leur donnant accès à un appareil connecté et en leur offrant des occasions d'acquérir les connaissances et les compétences pour les utiliser, mais cela ne sera pas suffisant pour contrer l'exclusion à laquelle elles font face, notamment sur le plan de l'accès à l'information et aux services publics. Il nous faut collectivement maintenir des alternatives au numérique », ajoute Caroline Meunier, coordonnatrice du RGPAQ.

«?C'est une chose d'avoir les outils, c'en est une autre de savoir s'en servir.?»

Personne participante d'ABC Lotbinière

Le lancement de la campagne Traversons l'écran, pour un virage numérique humain, lors de la 7e Semaine de l'alphabétisation populaire, a été l'occasion de mettre en lumière plusieurs défis vécus parmi les adultes rejoints par le réseau des groupes populaires en alphabétisation. Au cours de la prochaine année, le RGPAQ et ses membres poursuivront leur campagne entamée au printemps. En plus de sensibiliser à la réalité des personnes peu alphabétisées et en situation de pauvreté, et de démontrer les angles morts du virage numérique, ils mettront de l'avant des solutions pour s'assurer que le virage numérique ne laisse personne de côté !

« À la lumière des propositions apportées par les participantes et les participants de nos groupes membres, il est clair que l'inclusion des personnes peu alphabétisées dans une société numérique passe aussi par le contact humain, l'accompagnement et le maintien des services en personne ainsi que par l'accès à des communications simples », conclut madame Fillion.

