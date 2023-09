Quectel se prépare à la croissance avec l'expansion de sa R&D et de sa fabrication à Penang, en Malaisie





Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions IoT, annonce aujourd'hui l'agrandissement de son centre de recherche et développement à Penang, en Malaisie. Ouvert initialement en 2022, le centre a déménagé dans des locaux plus grands dans la ville et y a ajouté certaines fonctionnalités, notamment un laboratoire d'essais de pointe et une chambre anéchoïque, ainsi que des installations de fabrication. Cette expansion permettra à Quectel de fournir à l'avenir des produits et services sur mesure et prêts à l'emploi à ses clients de la région APAC et du monde entier.

Conçu dans le but de fournir des formations, une prise en charge et des services client exceptionnels, le centre de R&D de Quectel comprend actuellement des salles de blindage, une chambre anéchoïque et une gamme de capacités de test RF. Ces ressources améliorent considérablement l'innovation et l'assistance client, soulignant l'engagement inébranlable de Quectel à fournir des services exceptionnels, personnalisés et à valeur ajoutée, renforçant ainsi ses capacités à servir sa clientèle IoT croissante.

« Nous sommes ravis de développer nos opérations à Penang », déclare James Cai, directeur général des installations de R&D de Quectel à Penang. « Cette expansion permettra une innovation et un développement accélérés conformément aux exigences des clients et fournira une prise en charge et une production au niveau régional. »

Fondée pour répondre aux exigences précises des clients IoT et pour garantir une réponse rapide aux besoins de développement de produits et un déploiement rapide sur le marché, l'équipe de Penang s'engage pleinement à servir ses clients mondiaux dans leur mission de construire un monde plus intelligent. Le centre de R&D est bien équipé avec un laboratoire de tests de pointe et une chambre anéchoïque, couvrant la conception du matériel et des micrologiciels, l'expertise en matière de tests, etc., ce qui en fait un cadre optimal pour des tests, débogages et évaluations exhaustifs des appareils clients.

Soulignant l'objectif de Quectel visant à créer plusieurs équipes internationales dans le monde afin de soutenir les clients dans toutes les régions, l'ouverture du centre de R&D en Malaisie permettra à l'entreprise de fournir une assistance plus rapide aux clients de la région, tout en soutenant la feuille de route mondiale des produits Quectel.

Le centre de R&D de Penang est situé dans le quartier de Bayan Lepas à Penang, stratégiquement positionné pour rassembler certains des plus grands ingénieurs et leaders de l'IoT au monde dans la région afin d'accélérer l'innovation et de préparer l'avenir de la région APAC et au-delà.

Fondé en 2010, Quectel a constamment maintenu un développement rapide et est devenu l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions IoT couvrant les modules cellulaires, modules Wi-Fi, modules intelligents, modules automobiles, modules GNSS, antennes, ainsi que les services de certification.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation IoT. Organisation fortement centrée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IoT soutenu par une assistance et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante de 5 900 professionnels donne le ton à l'innovation dans les modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que dans les antennes et les services.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

