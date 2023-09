Cadeau de la Chine: Le thé Zhuyeqing célèbre le 10e anniversaire de la Nouvelle Route de la Soie





Le thé Zhuyeqing est considéré comme le cadeau de la Chine sur la nouvelle route de la soie, après avoir été hautement apprécié lors de la Journée internationale du thé de 2023 à Paris.

Cette année marque le 10e anniversaire de l'initiative de la nouvelle route de la soie et le 20e anniversaire des Années de la Chine-France (l'année de la culture et du tourisme), tandis que 2024 marquera le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, ce qui laisse présager un approfondissement des échanges culturels.

Le 10e anniversaire de l'initiative est une occasion importante de tirer les leçons des réalisations en matière de coopération et d'approfondir l'amitié. La Chine a lancé une série de célébrations pour revenir sur les dix années d'échanges avec l'étranger. Récemment, l'agence de presse étatique chinoise Xinhua a donné le coup d'envoi du programme "Poursuivre le rêve sur la Ceinture et la Route", qui est maintenant arrivé au Kazakhstan, la première étape de l'initiative. Le thé Zhuyeqing a été présenté comme un "cadeau de la Chine" à Nugerbekov Serik Nugerbekovich, président du secrétariat international de l'agence stratégique d'État de kazakhe G-Global, à l'université Nazarbayev. À l'occasion du prochain festival de la mi-automne, le thé Zhuyeqing incarne le sens profond de la compréhension du monde à travers une tasse de thé et de bons voeux: "Malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent, nous sommes toujours capables de partager ensemble la beauté de la lune".

Le thé a toujours été un cadeau précieux dans les activités de change de la Chine et a brillé par son importance dans les échanges économiques et commerciaux le long de la Route de la Soie. Depuis le XVIIIe siècle, le commerce du thé a contribué à renforcer les liens entre la Chine et la France. Aujourd'hui, le thé est profondément ancré en France comme un élément essentiel de la vie. Le thé Zhuyeqing, "cadeau de la Chine", dont les bourgeons sont récoltés dans les régions de haute montagne avant la fête de Qingming, a été le thé vert haut de gamme le plus vendu en Chine pendant 15 années consécutives. Il est célèbre dans le monde entier et a été offert en cadeau à des invités d'honneur de 60 pays. À l'occasion de la Journée internationale du thé de cette année, le Zhuyeqing est arrivé à Paris en tant que "Recommandation spéciale de l'UNESCO pour la Journée internationale du thé 2023", contribuant ainsi à promouvoir les échanges entre les pays.

Depuis le Kazakhstan, le thé Zhuyeqing, "cadeau de la Chine", traversera quatorze pays d'Eurasie selon le programme de l'agence de presse Xinhua. Il arrivera bientôt en France. Le thé Zhuyeqing apporte l'amitié de la Chine et le potentiel de coopération mondiale et de bénéfice mutuel.

8 septembre 2023 à 03:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :