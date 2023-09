Prospérer avec TVCMALL à l'IFA 2023 : votre meilleur partenaire de vente en gros à guichet unique





SHENZHEN, Chine, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Du 1er au 5 septembre, TVCMALL , une des principales plateformes de grossiste en ligne à guichet unique dans le secteur des accessoires mobiles et des 3C, a marqué les esprits lors de l'IFA 2023 à Berlin, en Allemagne. L'IFA, connu comme le plus grand salon mondial de l'électronique grand public et de l'électroménager, est synonyme d'innovation depuis sa création en 1924. Une grande partie du discours d'ouverture de l'événement a été consacrée au lancement très attendu du Magic V2, le dernier téléphone pliable de HONOR, qui ouvre la voie à une technologie révolutionnaire. TVCMALL s'est positionné stratégiquement au Hall 6.2, Stand A100, offrant aux visiteurs une occasion en or d'explorer les technologies de pointe en un seul endroit.

Alors que la technologie des smartphones ne cesse d'évoluer, les services et la vaste gamme d'accessoires pour téléphones portables en gros de TVCMALL s'avèrent tout aussi adaptables et innovants. L'entreprise spécialisée dans le secteur des accessoires téléphoniques a choisi l'événement de choix que représente l'IFA 2023 pour rencontrer plus de 180 000 visiteurs et leur présenter une gamme diversifiée de produits et de services.

L'engagement de TVCMALL vis-à-vis de l'innovation s'aligne parfaitement sur sa vision. Grâce à ses 15 ans d'expertise en vente en gros, la plateforme dispose d'un impressionnant portefeuille de plus de 600 000 produits couvrant plus de 20 catégories, avec 6 000 nouveaux produits introduits chaque semaine. Sa collaboration avec plus de 1 000 fournisseurs et plus de 200 marques renommées permet à TVCMALL de proposer des solutions sur mesure conçues pour donner plus de choix à ses clients et de favoriser leur croissance. Les principaux services de la plateforme comprennent la vente en gros, la personnalisation, l'approvisionnement et le dropshipping , ou livraison directe, reflétant son engagement à aider les entrepreneurs à réaliser leur rêve de lancer et de maintenir une entreprise de vente au détail florissante.

TVCMALL envisage un monde où la générosité et la prospérité sont de mise. Cette mission fait écho à l'esprit d'innovation qui anime l'IFA et reflète les valeurs fondamentales de la plateforme, à savoir la compassion, l'engagement, la serviabilité et la fiabilité.

L'excitation ne s'arrête pas à Berlin. TVCMALL se prépare à l'IMEX Istanbul 2023, qui aura lieu du 14 au 17 septembre au centre d'exposition d'Istanbul. L'IMEX Istanbul est une plaque tournante de la technologie en Eurasie, attirant des entreprises spécialisées dans l'informatique, les logiciels, la communication, l'électronique grand public, les jeux et les dernières technologies. TVCMALL sera situé au stand 8A-141 et lance son invitation aux visiteurs, notamment les meilleurs détaillants en ligne d'accessoires de téléphonie mobile, les distributeurs, les vendeurs sur plateforme B2C, les dropshippers, les clients OEM, ODM et OBM, et d'autres professionnels du secteur.

À TVCMALL, nous sommes convaincus que « Lorsque vous prospérez, nous prospérons ». (Pour de plus amples informations et pour découvrir sa vaste offre, visitez son site Web : www.tvcmall.com .)

