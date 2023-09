Débloquez l'excellence et célébrez des années de succès avec VPN Proxy Master, présenté par Lemon Clove





SINGAPOUR, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Lemon Clove Pte. Limited est fière de célébrer l'anniversaire de sa première offre, VPN Proxy Master , qui est devenue au fil des ans un partenaire à part entière pour les professionnels du monde entier à la recherche d'une sécurité et d'une confidentialité accrues sur Internet.

Protection de la confidentialité pour les professionnels

Le succès de VPN Proxy Master repose sur son engagement inébranlable à protéger la confidentialité des données des utilisateurs. Grâce au cryptage AES-256, le summum des protocoles de sécurité, VPN Proxy Master assure la protection des données lors des transferts.

Cet engagement se reflète également dans la politique « no-log »de la plateforme et ses fonctions de masquage de l'adresse IP et de protection contre les fuites DNS. Alors que la tendance du travail à distance s'amplifie, les professionnels peuvent profiter de la sécurité du Wi-Fi public dans divers lieux tels que les cafés ou les bibliothèques, tout en sachant que leur identité et leurs données restent protégées.

Accès mondial aux ressources

Les professionnels ont besoin d'un accès transparent à des ressources situées dans différents pays, et VPN Proxy Master répond à ce besoin grâce à son vaste réseau de plus de 6 000 serveurs répartis dans plus de 50 pays. Avec des connexions stables et rapides, l'accès aux sites Web et aux services est un vrai jeu d'enfant.

Pratique et adapté aux professionnels

Pour les professionnels qui utilisent divers appareils quotidiennement, VPN Proxy Master fournit un support pour diverses plateformes, notamment iOS, Android, macOS, Windows, et même les smart TV et les consoles de jeux.

Prenez pour témoins nos utilisateurs satisfaits : nos notes qui dépassent 4,6 sur plus d'un million d'avis sur Google Play et l'App Store le montre clairement, VPN Proxy Master est à la hauteur. Et en cas de problème, le support client 24x7 est à portée de clic.

Développements et offres spéciales

Pour célébrer son anniversaire avec vous, VPN Proxy Master dévoile la compatibilité du VPN avec les consoles de jeu, notamment Xbox, PlayStation et Switch.

Mais ce n'est pas tout. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour tester la puissance de VPN Proxy Master. Les utilisateurs intéressés peuvent acheter un abonnement VPN d'un an et se voir offrir 3 mois d'abonnement ou consulter les offres Anniversaire avec des prix à partir de 3,75 $ par mois sur le site officiel .

À propos de Lemon Clove Pte. Limited

Basé à Singapour, Lemon Clove est un pionnier de la confidentialité et de la sécurité en ligne avec son offre phare innovante, VPN Proxy Master.

Pour ceux qui recherchent une combinaison d'excellence et d'innovation en matière de sécurité en ligne, VPN Proxy Master par Lemon Clove est le choix de confiance. Pour en savoir plus : VPN Proxy Master .

