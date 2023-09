Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique investissent plus de 58 millions de dollars pour brancher plus de 5 400 foyers à Internet haute vitesse





Des communautés rurales bénéficieront d'une connectivité accrue à Internet haute vitesse

OTTAWA, ON, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, doivent avoir accès à des services Internet haute vitesse qui sont fiables et abordables. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique agissent pour que les communautés moins bien desservies de la province puissent être branchées à la haute vitesse.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé, de concert avec la ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, l'honorable Lisa Beare, l'octroi d'un financement fédéral-provincial de plus de 58 millions de dollars au Columbia Basin Trust pour que plus de 5 400 foyers de 59 communautés rurales et éloignées de la région du bassin de Columbia, en Colombie-Britannique, puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse. Deux de ces communautés sont autochtones.

Ce financement s'inscrit dans une entente de partenariat fédérale-provinciale sans précédent déjà existante. En effet, en mars 2022, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont annoncé qu'ils investiraient jusqu'à 830 millions de dollars pour brancher à Internet haute vitesse tous les foyers encore mal desservis des communautés rurales, éloignées et autochtones de la province.

L'annonce d'aujourd'hui est un autre pas dans la bonne direction pour le gouvernement du Canada qui s'est donné comme objectif de brancher 98 % de la population à Internet haute vitesse d'ici 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans les infrastructures afin de bâtir des communautés vigoureuses, et un pays plus concurrentiel et résilient pour tous.

Citations

« Internet n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Voilà pourquoi notre gouvernement a pris l'engagement sans précédent de brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de notre engagement à l'égard de la connectivité Internet dans les régions rurales de la Colombie-Britannique. Grâce à cet investissement, le Columbia Basin Trust pourra offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à plus de 5 400 foyers moins bien desservis de 59 communautés britanno-colombiennes. »

- La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings

« Nous nous sommes engagés à brancher toutes les communautés autochtones, rurales et éloignées de la Colombie-Britannique à Internet haute vitesse d'ici 2027 afin d'en faire profiter toute la population de la province. Cet investissement permettra à nos concitoyens de demeurer chez eux et d'avoir accès aux services, aux ressources et aux possibilités d'emploi et d'éducation dont ils ont besoin. »

- La ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, l'honorable Lisa Beare

« Internet est un service essentiel à l'échelle de la société, mais malheureusement, certains secteurs du bassin de Columbia n'ont pas accès au même niveau de fiabilité et de connectivité haute vitesse que d'autres communautés plus densément peuplées. Le Columbia Basin Trust est fier de pouvoir contribuer à combler cette lacune en participant à l'établissement d'une infrastructure de fibre optique qui profitera à plus de 5 400 foyers des zones rurales du bassin. »

- Le président-directeur général du Columbia Basin Trust, Johnny Strilaeff

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026 et nous permettre d'atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici nous permettre d'atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse, comparativement à seulement 79 % en 2014.

ont accès à Internet haute vitesse, comparativement à seulement 79 % en 2014. En mars 2022, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont annoncé un partenariat touchant la large bande. Cette entente vise à brancher à Internet haute vitesse tous les foyers des régions rurales qui sont encore mal desservis en Colombie-Britannique. Pour y parvenir, les deux ordres de gouvernement ont convenu d'investir ensemble jusqu'à 830 millions de dollars.

et de la Colombie-Britannique ont annoncé un partenariat touchant la large bande. Cette entente vise à brancher à Internet haute vitesse tous les foyers des régions rurales qui sont encore mal desservis en Colombie-Britannique. Pour y parvenir, les deux ordres de gouvernement ont convenu d'investir ensemble jusqu'à 830 millions de dollars. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi près de 525 millions de dollars dans des projets de connectivité en Colombie-Britannique.

a investi près de 525 millions de dollars dans des projets de connectivité en Colombie-Britannique. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a investi 584 millions de dollars dans la connectivité Internet depuis 2017.

