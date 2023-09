Dearborn Public Schools choisit Highland Electric Fleets pour l'électrification clé en main des autobus scolaires





Le partenariat fournira jusqu'à 18 autobus scolaires électriques et 20 bornes de recharge à l'usage exclusif de Dearborn Public Schools

BEVERLY, Mass., 7 septembre 2023 /CNW/ - Le troisième plus grand district scolaire du Michigan, Dearborn Public Schools, s'associe à Highland Electric Fleets , le principal fournisseur de services d'électrification des parcs d'autobus scolaires en Amérique du Nord, pour déployer jusqu'à neuf autobus électriques de type D de capacité standard et jusqu'à neuf autobus de type D équipés d'une plateforme élévatrice pour les personnes ayant des besoins particuliers. Les autobus seront fournis par le concessionnaire local d'autobus Blue Bird du Michigan, la Holland Bus Company. Dans le cadre d'un contrat pluriannuel, 10 chargeurs à double port de 60 kW seront installés pour cette initiative afin de soutenir l'électrification du parc de véhicules et d'offrir un transport plus propre aux élèves.

« Le district est heureux de prendre ces premières mesures dans le cadre de ses efforts pour étudier comment les bus électriques peuvent répondre au mieux aux besoins de transport de nos élèves », a déclaré David Mustonen, directeur des communications, Dearborn Public Schools.

Appuyé par 7,1 millions de dollars du programme de l'EPA de remise sur les autobus scolaires propres (Clean School Bus Rebate Program), Dearborn Schools est le troisième lauréat en importance dans l'État, desservant 37 écoles comptant plus de 20 000 élèves.

« Dearborn se consacre à offrir une expérience éducative exceptionnelle à ses élèves. Highland est ravie de s'associer au district et à la Holland Bus Company pour aider le programme de transport à refléter cet engagement envers l'excellence, a déclaré Michael Callender, directeur des solutions des parcs automobiles chez Highland. Nous avons pour mission de rendre l'électrification des autobus scolaires accessible et abordable pour les écoles de tout le pays. L'ajout d'autobus scolaires électriques pour améliorer la qualité de l'air dans la collectivité poursuit la longue tradition d'innovation et de leadership dans le secteur de l'automobile de la ville natale d'Henry Ford. »

L'offre complète de services d'électrification de Highland fournit tous les éléments nécessaires à l'électrification du parc de véhicules, y compris la conception, la configuration, la construction, l'engagement des services publics, la gestion du parc de véhicules et l'entretien dans le cadre d'un contrat de 15 ans.

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur de services d'électrification pour les districts scolaires, les gouvernements et les exploitants de parcs de véhicules en Amérique du Nord. L'entreprise fondée en 2019 offre une gamme unique de produits qui facilitent la mise à niveau des parcs de véhicules électriques et en réduisent les coûts. Exerçant ses activités dans 30 États et au Canada, Highland est responsable de la première utilisation d'autobus scolaires électriques dans le cadre d'un programme de raccordement de véhicules commerciaux au réseau (V2G) et du plus grand projet d'autobus scolaires électriques aux États-Unis à ce jour. Pour en savoir plus, visitez le www.highlandfleets.com .

À propos du Dearborn Schools District

Dearborn Public Schools est le troisième plus grand district scolaire du Michigan avec plus de 20 000 élèves. Le district compte 37 écoles réparties dans 36 bâtiments. Nous offrons des services allant de la gratuité préscolaire pour les familles admissibles à des programmes gratuits de préparation à des études collégiales qui permettent à n'importe quel élève du secondaire d'obtenir un diplôme associé ou un certificat d'une école de métiers avant d'obtenir son diplôme d'études secondaires.

Nous prenons à coeur notre mission « Les élèves d'abord : Inspirer, éduquer, célébrer ».

