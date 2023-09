JELD-WEN figure sur la liste inaugurale de Newsweek des entreprises les plus dignes de confiance au monde





CHARLOTTE, Caroline du Nord, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD), l'un des principaux fabricants mondiaux de produits de construction, a été inscrit sur la liste inaugurale de Newsweek des entreprises les plus dignes de confiance au monde en 2023. JELD-WEN est le seul fabricant de portes et fenêtres à figurer sur cette liste mondiale.

« Nous sommes extrêmement fiers que JELD-WEN ait obtenu sa place parmi les entreprises les plus dignes de confiance au monde », a déclaré le PDG William J. Christensen. « L'instauration d'une culture de la confiance est primordiale pour renforcer les performances commerciales de JELD-WEN. Nous nous efforçons de gagner et de conserver la confiance de nos clients et de nos parties prenantes chaque jour par nos actions et notre engagement en faveur de la transparence, de la responsabilité et de l'intégrité ».

Les entreprises les plus dignes de confiance au monde en 2023 ont été identifiées dans le cadre d'une enquête indépendante basée sur un vaste échantillon de plus de 70 000 participants dans 23 secteurs d'activité et 21 pays. Au total, 269 000 évaluations ont été analysées par Statista, Inc., un portail de statistiques de premier plan et fournisseur de classements industriels. Les participants ont évalué les entreprises qu'ils connaissaient et qui avaient leur siège dans un pays concerné en fonction de trois critères de confiance. Les trois principaux critères publics de confiance sont : la confiance des clients, la confiance des investisseurs et la confiance des employés. Toutes les sociétés cotées en bourse ayant leur siège dans l'un des pays cibles et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 millions de dollars ont été prises en compte dans l'étude.

Avant d'être nommée parmi les entreprises les plus dignes de confiance au monde en 2023, JELD-WEN a été reconnue par Newsweek comme l'une des « entreprises les plus dignes de confiance en Amérique » en 2022 et 2023.

