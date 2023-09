LE CANADA INVESTIT PRÈS DE 30 MILLIONS DE DOLLARS DANS LA CRÉATION RAPIDE DE LOGEMENTS EN SASKATCHEWAN





SASKATOON, SK, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de près de 30 millions de dollars pour la construction de 150 logements abordables partout en Saskatchewan, grâce aux fonds de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. À Saskatoon, le gouvernement fédéral investit 6,7 millions de dollars pour construire au moins 33 logements qui feront partie d'un nouvel ensemble de logements de transition appartenant à la YWCA Saskatoon. Cet ensemble offrira des logements abordables aux femmes et à leurs familles en situation d'itinérance ou à risque imminent de s'y trouver.

Le projet est rendu possible grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l'ICRL. L'enveloppe budgétaire totale du programme est donc portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars). Cet investissement devrait permettre de créer au moins 5 000 autres logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement, partout au pays. De plus, 25 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes.

Le gouvernement du Canada a aussi annoncé aujourd'hui un financement de plus de 22,9 millions de dollars dans le cadre de l'ICRL. Il servira à soutenir la création de 117 logements pour les Autochtones dans l'ensemble de la province de la Saskatchewan.

Le financement fourni pour ces logements est le suivant :

9 413 985 $ pour 45 nouveaux logements (20 maisons mobiles et 25 maisons individuelles) dans deux ensembles résidentiels dans la Nation crie d' Onion Lake ;

; 1 452 000 $ pour 20 nouvelles maisons individuelles dans la Nation dénée de Clearwater River , des maisons destinées aux femmes, aux enfants et aux aînés;

, des maisons destinées aux femmes, aux enfants et aux aînés; 771 728 $ pour 3 nouvelles maisons mobiles à Denare Beach ;

; 2 438 937 $ pour 10 nouvelles maisons mobiles à Deschambault Lake ;

; 302 286 $ pour 4 logements dans un quadruplex dans la Nation crie de Muskeg Lake;

3 601 395 $ pour 14 maisons mobiles à Pelican Narrows ;

; 2 315 183 $ pour 9 maisons mobiles à Sandy Bay ;

; 1 914 719 $ pour 9 maisons mobiles à Southend ;

; 771 728 $ pour 3 maisons mobiles à Sturgeon Landing .

Citations :

« Aucune relation n'est plus importante pour notre gouvernement que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. Grâce à ces nouvelles habitations à Saskatoon et partout en Saskatchewan, les familles auront accès à des logements sûrs et abordables dans leurs propres communautés. En plus d'offrir davantage de logements, ces projets favorisent le bien-être social et économique de l'ensemble de la communauté. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est fier de soutenir l'important travail de la YWCA de Saskatoon par l'entremise du programme de co-investissement de la Saskatchewan. Ce projet constitue une étape importante dans la réalisation de notre objectif commun, qui est de soutenir les personnes ayant besoin d'un logement, et je remercie la YWCA de Saskatoon pour son travail continu en faveur de la création d'un plus grand nombre d'options de logement abordable pour les femmes et les familles de Saskatoon. » - L'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« Nous continuons de constater une augmentation du nombre de personnes sans domicile dans notre ville et dans notre province. L'annonce importante concernant la création de logements au YWCA qui a été faite aujourd'hui permettra de construire des logements dont notre communauté a grand besoin pour les femmes et les familles qui risquent de se retrouver en situation d'itinérance ou qui le sont actuellement. Je tiens à remercier tous les partenaires qui contribuent aux projets de l'Initiative pour la création rapide de logements et qui continuent à offrir des possibilités de logement à certains des citoyens les plus vulnérables de Saskatoon et des communautés de l'ensemble de la province. » - Charlie Clark, maire de Saskatoon

« En 2022, la YWCA de Saskatoon a refusé plus de 4 000 femmes et enfants qui avaient besoin d'un espace sûr où se sentir chez eux. Nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement du Canada d'avoir compris le besoin de logements abordables, sûrs et avec services de soutien pour les femmes et les enfants vulnérables. Le logement de transition de la YWCA fonctionne : plus de 90 % des personnes que nous accueillons continuent de vivre dans un logement après avoir quitté les logements de notre organisme. Notre programme de logement offre aux personnes survivantes un soutien global, ce qui leur donne le temps et l'espace nécessaires pour guérir, briser le cycle de l'abus et du traumatisme, et aller de l'avant vers un avenir meilleur. » - Cara Bahr, directrice générale de YWCA Saskatoon

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL.

Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

