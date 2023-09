LE CANADA INVESTIT PRÈS DE 150 MILLIONS DE DOLLARS DANS LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS À VANCOUVER





VANCOUVER, BC, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada accorde des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables totalisant près de 150 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL). Ce financement sert à la construction de plus de 364 logements expressément destinés à la location dans trois ensembles résidentiels de Vancouver.

L'annonce a été faite à l'immeuble Evolve, situé au 3518 Wesbrook Mall, près de l'Université de la Colombie-Britannique. Elle fait suite à la visite à Vancouver, le 16 août, de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. Il a annoncé ce jour-là un investissement de près de 500 millions de dollars destiné à plus de 1 110 logements, dont font partie les trois ensembles résidentiels annoncés aujourd'hui.

L'immeuble Evolve compte 110 logements locatifs pour le corps professoral et le personnel de l'université. Il a obtenu la certification Maison passive, une certification de bâtiment reconnue à l'échelle mondiale. Il s'agit d'une vérification par un tiers et une attestation d'assurance de la qualité indiquant que le bâtiment respecte les niveaux élevés de la norme Maison passive en matière de rendement et de confort. L'ensemble de logements a reçu, au titre de l'IFCLL, un prêt à faible taux d'intérêt de 44,2 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Il a aussi reçu 3,5 millions de dollars de Ressources naturelles Canada et 15,1 millions de dollars en investissement foncier de l'Université de la Colombie-Britannique. La construction a été achevée en août 2022 et tous les logements sont loués.

L'ensemble résidentiel Mundell House est lui aussi situé près de l'Université de la Colombie-Britannique, au 6038 Birney Avenue. Il comprend 136 logements locatifs pour le corps professoral et le personnel de l'université. L'ensemble a reçu, au titre de l'iFCLL, un prêt à faible taux d'intérêt de 46,4 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise de la SCHL. De plus, l'Université de la Colombie-Britannique a versé 23,6 millions de dollars en investissement foncier. Les résidents ont accès à des commodités telles qu'un espace de rangement pour bicyclettes, une cour commune et une aire d'agrément sur le toit. La construction a été achevée en août 2020 et tous les logements sont loués.

L'ensemble résidentiel 19 on the Greenway sera aménagé en deux immeubles locatifs distincts situés au 3619 et au 3681 Arbutus Street. Il offrira au total 118 logements à la population de Vancouver. L'ensemble a reçu, au titre de l'iFCLL, un prêt à faible taux d'intérêt de 59 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise de la SCHL. De plus, PCI Developments a versé une mise de fonds en espèces de 30,7 millions de dollars. Les immeubles seront situés en face du corridor de verdure appelé Arbutus Greenway. Celui-ci est bien desservi par le transport en commun grâce au service d'autobus fréquent (et le sera encore mieux étant donné la future ligne de métro Broadway). La construction devrait être terminée en mars 2025.

Citations :

« Nous travaillons avec tous les ordres de gouvernement, ainsi qu'avec des organismes sans but lucratif et le secteur privé pour accroître l'offre de logements. Grâce à des investissements stratégiques comme celui annoncé aujourd'hui, qui aidera à construire 364 logements locatifs traditionnels à Vancouver, nous contribuons à accroître l'offre de logements partout au Canada pour que tout le monde ait un chez-soi sûr qui lui inspire de la fierté. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Qu'il s'agisse de jeunes personnes étudiantes qui quittent le nid familial pour la première fois, de familles qui emménagent dans une nouvelle collectivité ou de personnes âgées qui veulent un logement plus petit, les locataires de tous âges au Canada sont touchés par la pénurie de logements et les hausses des coûts de l'habitation. En investissant dans des ensembles résidentiels comme ceux annoncés aujourd'hui, notre gouvernement accroît l'offre de nouveaux logements locatifs qui fournissent aux gens un accès au transport en commun et la possibilité de se rapprocher de leur lieu de travail ou de leur école. » - L'honorable Joyce Murray, députée fédérale de Vancouver Quadra

« Le gouvernement du Canada aide l'industrie et les travailleurs à construire des logements, y compris des appartements résilients aux changements climatiques, ici à Vancouver. L'annonce d'aujourd'hui de financement et d'investissements fédéraux de plus de 150 millions de dollars aidera à loger un plus grand nombre de Britanno-Colombiens tout en appuyant le développement durable de nos collectivités. » - L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les coûts de construction et de financement s'accompagnent de conditions de plus en plus difficiles. C'est pourquoi des programmes comme l'initiative Financement de la construction de logements locatifs sont essentiels à la création continue de logements locatifs traditionnels de grande qualité et durables. Pendant que s'allonge la liste d'attente pour un logement à l'Université de la Colombie-Britannique, le besoin croissant de logements locatifs n'est toujours pas comblé. Grâce à ce programme, 246 logements grandement nécessaires seront offerts à un loyer inférieur à ceux du marché dans la collectivité de l'université. UBC Properties Trust est fière de collaborer avec le gouvernement fédéral et la SCHL pour accroître l'offre de logements locatifs abordables. » - David Poettcker, directeur de l'aménagement, UBC Properties Trust

Faits en bref :

L'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs traditionnels pour les personnes à revenu moyen au Canada. Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables.

offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs traditionnels pour les personnes à revenu moyen au Canada. Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables. L' iFCLL fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement.

fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement.

Elle complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.



Grâce à l' iFCLL , le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

, le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

Une offre stable de logements destinés expressément à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral a engagé 3,9 milliards de dollars pour soutenir les investissements dans les infrastructures en Colombie-Britannique.

, le gouvernement fédéral a engagé 3,9 milliards de dollars pour soutenir les investissements dans les infrastructures en Colombie-Britannique. De ce montant, le gouvernement du Canada a affecté 2,21 milliards de dollars à TransLink pour des projets dans le Grand Vancouver.

a affecté 2,21 milliards de dollars à TransLink pour des projets dans le Grand Vancouver. Depuis 2018, le gouvernement du Canada a approuvé 17 projets de TransLink dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution fédérale totale s'élève à 1,63 milliard de dollars, dont 888,3 millions de dollars pour le prolongement de la ligne Millennium avec le projet Broadway et 493,3 millions de dollars pour le programme de mise à niveau des lignes Expo et Millennium.

a approuvé 17 projets de TransLink dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le . La contribution fédérale totale s'élève à 1,63 milliard de dollars, dont 888,3 millions de dollars pour le prolongement de la ligne Millennium avec le projet Broadway et 493,3 millions de dollars pour le programme de mise à niveau des lignes Expo et Millennium. En 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un financement fédéral pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars pour le prolongement de la ligne du SkyTrain entre Surrey et Langley , qui est en cours de construction pour répondre à la croissance démographique prévue à Surrey et à Langley .

a annoncé un financement fédéral pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars pour le prolongement de la ligne du SkyTrain entre et , qui est en cours de construction pour répondre à la croissance démographique prévue à et à . D'importants projets d'infrastructure de transport en commun, comme le prolongement de la ligne du SkyTrain entre Surrey et Langley , renforcent les collectivités. Ils facilitent la vie d'un plus grand nombre de personnes au Canada et favorisent l'abordabilité. En outre, ils cadrent avec l'engagement du gouvernement fédéral de parvenir à la carboneutralité d'ici 2050.

Liens connexes :

