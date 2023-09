PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 8 AU 11 SEPTEMBRE - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER





MONTRÉAL, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur les ponts de l'île-aux-Tourtes, entre Vaudreuil-Dorion et Senneville, et Honoré-Mercier ainsi que dans l'échangeur Saint-Pierre. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES / AUTOROUTE 40

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Sur le pont entre Vaudreuil-Dorion et Senneville (île de Montréal), fermeture partielle de 1 voie sur 2 en direction est et de 1 voie sur 3 en direction ouest

Risque de congestion sur le pont en direction est, dans les deux directions. Prévoyez vos déplacements.

PONT HONORÉ- MERCIER

Samedi et dimanche, de 4 h à 22 h

Fermeture complète du pont en direction de Montréal et contresens (1 voie par direction) sur le pont en direction de la Rive-Sud (R-138 ouest, pont amont).

Note : en direction de la Rive-Sud, l'entrée en provenance de la rue Airlie demeure ouverte. Travaux sur la partie provinciale du pont, sous la responsabilité du MTMD.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE ET R-138

De vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

De dimanche 23 h à lundi 5 h

Fermeture de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 ouest (vers la 1re Avenue et l'aéroport)

Détour : via la bretelle pour A-20 est, sortie 65 (boulevard Angrignon) et demi-tour au boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

De samedi 5 h 30 à dimanche 23 h

Sur la R-138 est, fermeture de 2 voies sur 3 entre la rue Clément et l'échangeur

Fermeture par défaut : l'entrée de la rue Clément, de vendredi 23 h à lundi 5 h 30.

Détour : via avenue Lafleur / rue Elmslie et avenue Dollard. En direction A-20 ouest, continuer avenue Saint-Pierre / rue Richmond et entrée 1re Avenue.

Note : fermeture complète de nuit de la R-138 est, samedi de 1 h à 7 h et de dimanche 23 h à lundi 5 h.

Risque de congestion dans le secteur de l'échangeur Saint-Pierre. Prévoyez vos déplacements.

AUTOROUTE 40

De vendredi 23 h à samedi 8 h

De samedi 23 h à dimanche 9 h

De dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

À Sainte-Anne-de- Bellevue , fermeture complète de l'A-40 ouest, entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants, A-20 ouest) et l'entrée suivante

Détour : voie de desserte.

Fermeture par défaut : l'entrée à la hauteur du chemin des Pins.

AUTOROUTE 13

De vendredi 23 h à samedi 8 h

De samedi 23 h à dimanche 8 h

De dimanche 22 h 30 à lundi 4 h 30

Entre Montréal (arr. Saint-Laurent ) et Laval , fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur l'A-13 nord, entre le début du pont Louis-Bisson et la sortie 12 (boulevards Samson, Notre-Dame )

De vendredi 23 h à samedi 8 h

De dimanche 22 h 30 à lundi 4 h 30

À Laval, fermeture complète de l'A-13 nord, entre la sortie 12 (boulevards Samson, Notre-Dame ) et l'entrée suivante

Détour : voie de desserte.

De samedi 22 h à dimanche 6 h

Entre Laval et Boisbriand , fermeture complète entre la sortie 12 et l'entrée de la R-344 (chemin de la Grande-Côte), incluant le pont Vachon

Détour : via la voie de desserte, A-440 est, A-15 nord, A-640 ouest et A-13 sud.

Fermetures par défaut : les entrées en provenance du boulevard Notre-Dame, de l'A-440 et du boulevard Sainte-Rose.

À PRÉVOIR

Route 136 est

À Montréal (arr. Ville-Marie ), sur la R-136 est, à la fin du tunnel Ville-Marie , fermeture de la sortie 6 (boulevard Saint-Laurent , rue Berri), de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Détour : via la sortie 7 (avenue Papineau, pont Jacques-Cartier).

Note : projet d'aménagement de la Place des Montréalaises. Travaux sous la responsabilité de la ville de Montréal.

Pont Victoria, du 11 au 21 septembre

Entre Montréal (arr. Le Sud-Ouest) et Saint-Lambert , fermeture de la travée ouest du pont (côté amont, pont Samuel-De Champlain ) du lundi 11 au jeudi 21 septembre et circulation dans une direction seulement sur la travée est (côté aval), selon l'horaire suivant :

, fermeture de la travée ouest du pont (côté amont, pont ) du lundi 11 au jeudi 21 septembre et circulation dans une direction seulement sur la travée est (côté aval), selon l'horaire suivant : En direction de Montréal, de 5 h à 15 h



En direction de Saint-Lambert, de 15 h à 5 h, le lendemain.

Note : travaux sous la responsabilité du Canadien National (CN).

Rue Mansfield

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture complète de la rue Mansfield , entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine Ouest, de vendredi 19 h à dimanche 8 h.

Note : travaux sous la responsabilité de la ville de Montréal.

Pont Serge-Marcil / autoroute 30

Entre Les Cèdres et Salaberry-de- Valleyfield , fermeture complète du pont Serge-Marcil en direction est, vendredi, samedi et dimanche de 20 h à 6 h le lendemain.

Détour : en amont du pont, via la sortie 9, R-338 ouest, R-201 sud et A-530.

Note : fermeture partielle (1 voie sur 2) sur le pont, samedi et dimanche de 6 h à 20 h.

En direction ouest, fermeture partielle du pont Serge-Marcil, de vendredi 20 h à lundi 6 h.

Chemin Bellerive

À Carignan, fermeture complète du pont d'étagement du chemin Bellerive surplombant l'A-10, de vendredi 21 h à lundi 5 h 30.

Détour : via Grande Allée, chemin Salaberry/avenue des Pins et R-104.

Note : circulation locale permise de part et d'autre du pont.

Route 335 / montée Gagnon

À Sainte-Anne-des-Plaines, circulation en alternance avec signaleurs sur la R-335, à la hauteur du pont enjambant la rivière Mascouche , de samedi 20 h à lundi 4 h.

Grand Prix cycliste de Montréal

À Montréal (arr. Côte-des-Neiges, Outremont et Ville-Marie ), présentation du Grand Prix Cycliste de Montréal, le dimanche 10 septembre. Des modifications à la circulation et au stationnement seront en vigueur.

Autoroute 50 ouest (Guy-Lafleur)

À Mirabel, sur l'A-50 en direction ouest, fermeture des sorties 285-N (aéroport Mirabel ) et 285-S (boulevard Henri-Fabre ouest), de samedi 7 h à dimanche 20 h.

Note : présentation du spectacle aérien Volaria.

Route 205 / chemin de la Beauce

À Beauharnois, circulation en alternance sur la R-205, au sud du rang Saint-Zéphirin, dimanche de 8 h 30 à 17 h.

Note : journée portes ouvertes de l'Union des producteurs agricoles (UPA).

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

7 septembre 2023 à 16:31

