AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE SUR LE LOGEMENT À EDMONTON





EDMONTON, AB, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce sur le logement à Edmonton.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et à Amarjeet Sohi, maire de la ville d'Edmonton, pour l'annonce.

Date : Le 8 septembre 2023







Heure : 9 h HRE







Emplacement: 9418 83rd St NW, Edmonton

(AB)



SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

7 septembre 2023 à 16:12

Communiqué envoyé leet diffusé par :