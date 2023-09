CET AUTOMNE, QUÉBEC EST HIP-HOP AVEC WEBSTER, L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC ET LE MUSÉE DE LA CIVILISATION





QUÉBEC, le 7 sept. 2023 /CNW/ - La culture hip-hop célèbre ses 50 ans?! Pour souligner et reconnaître le parcours et l'impact de ce mouvement au Québec, l'Orchestre symphonique de Québec et le Musée de la civilisation présentent leurs projets respectifs initiés et développés avec l'artiste hip-hop et conférencier Webster. Ce dernier a d'ailleurs pris le temps d'en offrir un avant-goût avec une prestation de rue improvisée sur la rue St-Jean.

Hip-hop à l'Orchestre

Les 6 et 7 octobre prochains, l'Orchestre célèbrera le hip-hop québécois en retraçant les 40 ans de ce mouvement culturel désormais incontournable, en revisitant ses grands classiques. Les différentes sections d'instruments de l'Orchestre mettront en valeur les textes riches et percutants de ces poétesses et poètes ayant défini le genre au Québec. Sous la direction du chef Dmitri Zrajevski, et en compagnie de Marième à l'animation ainsi que de nombreux artistes invités, ce spectacle enlevant permettra aux amateurs d'entendre, en version symphonique, ces chansons qui les ont vus grandir. Pour les néophytes, ce sera une belle occasion d'entrer en contact avec cette culture qui a pris racine dans les ghettos new-yorkais au cours des années 1970.

Hip-hop au musée

Dès le 10 novembre, le Musée de la civilisation ouvrira les portes de l'exposition Sur paroles. Le son du rap queb. On y découvrira comment le hip-hop a fait son apparition au Québec à la fin des années 1970. Longtemps considéré comme une culture marginale, ce genre musical occupe maintenant une place importante dans la société québécoise. On verra comment, d'hier à aujourd'hui, cette culture engagée est symbole de diversité culturelle et sociale, faisant résonner des préoccupations et provoquant des changements culturels importants, et comment son évolution témoigne du chemin traversé pour reconnaître et faire entendre toutes les voix québécoises, mais aussi de celui qu'il reste à parcourir.

