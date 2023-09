LTIMindtree met sur le marché des solutions industrielles innovantes pour les médias grand public et les opérations de service intelligentes.





LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques, a lancé deux solutions industrielles AdSpark et Smart Service Operations, afin d'accélérer la mise sur le marché des entreprises sur la plateforme Salesforce.

AdSpark, propulsé par LTIMindtree & Salesforce, permet aux détaillants de prendre de l'avance dans l'expansion de leurs propres plates-formes de médias de vente au détail. Il a été conçu pour l'industrie de la vente au détail et offre des fonctionnalités en libre-service, notamment la prise en charge de divers canaux tels que le numérique, les médias sociaux, en magasin, hors site (OOF) et l'impression, ainsi que la segmentation et le ciblage en fonction des préférences des clients. La solution offre une analyse des performances de campagne en temps réel à 360 degrés sur tous les canaux et des intégrations transparentes avec les principaux serveurs Adtech. La plate-forme sans code répond aux besoins spécifiques des détaillants et permet aux places de marché de rester en avance sur le marché.

Smart Service Operations combines the power of Salesforce Service Cloud1, Smart Service Operations combine la puissance de Salesforce Service Cloud1, y compris Salesforce Field Service, et la plateforme LTIMindtree NxT pour les clients travaillant dans les secteurs de la fabrication, de la construction, des transports, de l'exploitation minière, de l'énergie et des services publics, etc. L'objectif est de répondre à certaines priorités communes de l'industrie telles que la sécurité et les compétences des travailleurs, l'amélioration de l'efficacité des opérations, le traitement de données difficiles à capturer et complexes, la maintenance proactive des actifs à l'aide de capacités d'IA et de traitement de pointe. Il offre également des opportunités illimitées pour résoudre d'autres problèmes connexes et combler le fossé de l'expérience humaine.

Sudhir Chaturvedi, président et membre du conseil exécutif de LTIMindtree, a affirmé : « Nous nous efforçons continuellement de fournir des technologies numériques qui ont le plus de chances de stimuler l'innovation et la productivité. Les solutions AdSpark & Smart Service Operations de LTIMindtree répondent au besoin d'une plate-forme numérique unifiée et complète qui permet aux détaillants, aux places de marché technologiques, aux fabricants et aux entreprises du secteur public d'accroître leurs revenus et d'améliorer leur efficacité opérationnelle. Nous sommes heureux de constater que plusieurs clients internationaux utilisent déjà AdSpark et Smart Service Operations dans leur parcours vers la transformation numérique. »

« Les entreprises de fabrication et de vente au détail ont besoin d'une vue à 360 degrés de leurs clients pour stimuler la croissance dans un environnement de plus en plus perturbé et concurrentiel », a déclaré Amarendra Kumar, Vice-président et Responsable des écosystèmes chez Salesforce Inde. « AdSpark de LTIMindtree accélère la transformation commerciale pour nos clients communs en étendant la plate-forme Salesforce pour créer des annonces personnalisées, augmenter les taux de conversion et maximiser les résultats publicitaires. »

1 Salesforce, Service Cloud, et d'autres sont des marques déposées de salesforce.com, inc.

À propos de LTIMindtree :

LTIMindtree est une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques permettant aux entreprises de divers secteurs de repenser leurs modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation et d'optimiser la croissance en s'appuyant sur les technologies numériques. En tant que partenaire de la transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une expertise sectorielle et technologique approfondie pour renforcer la différenciation concurrentielle, les expériences client, et les résultats commerciaux dans un monde convergeant. Comptant plus de 82 000 professionnels talentueux et entrepreneuriaux dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société Larsen & Toubro Group, allie les capacités éprouvées d'anciennement Larsen & Toubro Infotech et Mindtree afin de relever les défis commerciaux les plus complexes et de fournir une transformation à l'échelle. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.ltimindtree.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

7 septembre 2023 à 15:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :