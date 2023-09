Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension se réjouit de l'acquisition par la Ville de Montréal d'un nouvel immeuble pour la réalisation de logements sociaux dans l'arrondissement





MONTRÉAL, le 7 sept. 2023 /CNW/ - L'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension salue la décision de la Ville de Montréal d'exercer son droit de préemption pour faire l'acquisition d'un immeuble situé dans le quartier de Parc-Extension afin de préparer le terrain pour l'avenir et d'y planifier la réalisation future d'un projet de logement social. En utilisant tous les leviers à sa disposition, la Ville, en collaboration avec l'arrondissement, multiplie les initiatives pour offrir à la population un toit qui répond à ses besoins et qui respecte son budget.

La Ville va prendre possession d'un immeuble situé au 7335, rue du Mile End, dans le secteur Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau du Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) . Cette nouvelle acquisition, réalisée à la valeur marchande, sera un outil supplémentaire pour répondre aux besoins résidentiels diversifiés des collectivités et des citoyens montréalais, notamment ceux à revenus faibles et modestes.

« Le droit de préemption que nous exerçons aujourd'hui permettra de réserver un lieu supplémentaire dédié au logement social dans un secteur de l'arrondissement qui connaît un fort redéveloppement. Grâce à cette acquisition, on cherche à préserver l'abordabilité et la mixité du quartier, et pour ça, il faut aussi travailler à moyen et long terme. Il faut se projeter dans l'avenir et saisir les opportunités quand elles passent, et c'est ce qu'on a fait. En parallèle, on va continuer d'utiliser les outils novateurs que notre administration a développés ces dernières années pour créer des milieux de vie inclusifs et sains qui répondent aux besoins de notre population de se loger à coût abordable », a déclaré Mme Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

