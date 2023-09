Le CPQ cherche un(e) nouveau(velle) directeur(trice) en déontologie du journalisme





MONTRÉAL, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec est à la recherche d'un(e) directeur(trice) en déontologie du journalisme. Il s'agit d'un poste permanent, à temps plein, à Montréal. Ce poste clé contribue à la promotion des meilleures pratiques journalistiques au Québec. La date limite pour soumettre une candidature est le 25 septembre 2023.

Le Conseil de presse du Québec (CPQ) offre un milieu de travail stimulant dans l'univers des médias en perpétuelle mouvance où les défis ne manquent pas.

La fonction

Relevant de la secrétaire générale, le directeur ou la directrice en déontologie du journalisme a comme responsabilité principale d'assurer l'excellence du traitement des plaintes du public qui visent les journalistes et les médias d'information du Québec. À ce titre, le(la) directeur(trice) révise les dossiers préparés par les analystes du Conseil et prépare certains dossiers sur des questions complexes de journalisme. Il s'agit d'un rôle essentiel dans l'analyse des dossiers de déontologie qui permet aux membres du comité des plaintes et de la commission d'appel de prendre des décisions éclairées.

Le ou la candidate recherché(e) possède une vaste expérience journalistique et une connaissance approfondie des principes de déontologie journalistique.

Le poste s'apparente à celui d'un rédacteur en chef puisqu'il consiste à diriger les analystes du Conseil dans leur préparation des dossiers et en particulier de superviser la rédaction des décisions du Conseil. Le directeur ou la directrice est responsable des échéanciers de toutes les personnes impliquées dans le traitement des plaintes.

Il s'agit d'un poste stratégique puisqu'il assurera l'efficacité de la gestion du traitement des plaintes en développant des outils qui permettront au Conseil de traiter les dossiers promptement, rigoureusement, avec efficacité, expertise, et intégrité.

Le ou la titulaire du poste assurera une expertise en matière d'éthique journalistique, supervisera les recherches et les vérifications à propos de toutes sortes de sujets pouvant éclairer le Conseil, et s'assurera que les parties impliquées (public, journalistes et médias) soient traitées de façon juste et équitable. Il(elle) travaillera avec le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec et s'appuiera sur les décisions antérieures pertinentes du Conseil ainsi que sur les dernières recherches et tendances en matière de journalisme.

Le directeur ou la directrice jouera également un rôle important de conseiller(ère) en matière d'éthique journalistique. Il(elle) pourra être appelé(e), par exemple, à préparer des formations en matière de déontologie journalistique auprès des membres, des employés, ou des acteurs du milieu de l'information en général.

Le profil recherché

Une expérience d'un minimum de 10 ans dans le milieu des médias d'information est demandée. Apte à travailler en équipe, le(la) candidat(e) doit avoir de solides compétences d'analyse, de recherche, de rédaction et de résolution de problèmes.

La personne choisie devra être en mesure de gérer de multiples responsabilités, d'établir les priorités et de préparer les échéanciers. Ce poste requiert un grand leadership collaboratif.

Le(la) directeur(trice) doit constamment être à jour à propos de la réalité du métier de journaliste et des médias d'information et contribue à la crédibilité du Conseil en matière de déontologie journalistique.

Expérience et compétences requises

Expérience professionnelle en journalisme minimale de 10 ans

Expérience de rédacteur en chef ou de gestion en journalisme, un atout

Études pertinentes (journalisme, gestion, éthique, communication, etc.)

Excellentes connaissances en déontologie journalistique

Maîtrise impeccable du français parlé et écrit

Très bonne maîtrise de l'anglais

Salaire

75 000 $ à 90 000 $, selon l'expérience

Avantages corporatifs

Assurances collectives

REER collectif avec contribution additionnelle de l'employeur (jusqu'à 5% du salaire)

Horaire : régulier, de jour, 35 hres/semaine, peut varier selon les besoins

Possibilité de télétravail en partie (mode hybride)

Ambiance de travail conviviale dans des bureaux agréables, modernes et lumineux

Entrée en fonction : dès que possible

Lieu de travail : les bureaux du Conseil de presse sont situés dans le nouvel édifice de Télé-Québec, Au-Pied-du-Courant, au 905, avenue De Lorimier, Montréal.

Comment postuler

Nous vous invitons à envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV à l'adresse suivante avant le 25 septembre 2023 :

[email protected]

Svp inscrire l'objet suivant : Directeur(trice), déontologie du journalisme

Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de leur intérêt, mais seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse.

À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui oeuvre depuis 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec. Composé de journalistes, de représentants des médias, et de membres du public, le Conseil reçoit les plaintes du public et publie des décisions concernant la déontologie journalistique.

Pour plus d'information : Conseildepresse.qc.ca

Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.

SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC

7 septembre 2023 à 13:36

Communiqué envoyé leet diffusé par :