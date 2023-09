VIA RAIL AUGMENTE SES SERVICES ENTRE OTTAWA ET LONDON CET AUTOMNE





MONTRÉAL, le 7 sept. 2023 /CNW/ - VIA Rail Canada inc. (VIA Rail) est heureuse d'annoncer le rétablissement de deux voyages aller-retour entre Toronto et Ottawa et d'un voyage aller-retour entre London et Toronto, à partir du mois d'octobre.

«?L'introduction progressive des 32 nouveaux trains de VIA Rail, qui donne déjà des résultats positifs, et la disponibilité accrue de l'équipement, combinée à d'importants efforts de recrutement et de formation, nous permettent maintenant de rétablir ces fréquences en forte demande?», a déclaré Mario Péloquin, président et chef de la direction. «?Alors que nous cherchons à maintenir un équilibre entre répondre aux besoins changeants de nos passagers et déployer nos ressources limitées, nous restons déterminés à offrir le service le plus pratique, le plus accessible et le plus durable au plus grand nombre de Canadiens.?»

Retour des fréquences

Les passagers peuvent commencer à réserver leur voyage sur le train 82/83 à partir d'aujourd'hui et sur les autres fréquences au cours de la semaine prochaine.

Itinéraire Horaire Date de retour en service 82 London - Toronto 1 voyage quotidien, tous les jours sauf le dimanche Mardi 24 octobre 83 Toronto - London 1 voyage quotidien, tous les jours sauf le samedi Mardi 24 octobre 644 Toronto - Ottawa 1 voyage quotidien le vendredi, le samedi et le dimanche Vendredi 27 octobre 646 Toronto - Ottawa 1 voyage quotidien le jeudi, le vendredi et le dimanche Jeudi 26 octobre 43 Ottawa - Toronto 1 voyage quotidien le lundi, le vendredi et le dimanche Vendredi 27 octobre 647 Ottawa - Toronto 1 voyage quotidien le vendredi et le dimanche Vendredi 27 octobre

* Pour tenir compte de ces changements, le voyage du samedi sur le train 44 sera annulé à partir du 28 octobre.

À propos de VIA Rail

