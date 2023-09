Perry Ellis International conclut un nouvel accord de licence avec Poetic Brands Limited en vue du lancement de Farah Youth au printemps-été 2024





La célèbre maison de couture internationale Perry Ellis International a le plaisir d'annoncer avoir conclu un nouvel accord de licence avec Poetic Brands Limited en vue du lancement de la saison printemps-été de Farah Youth, une élégante collection de vêtements de loisirs pour garçons de 4 à 14 ans. Cette collaboration mondiale allie le style distinctif de la mode masculine Farah à la nature ludique de la mode jeune d'aujourd'hui.

Oscar Feldenkreis, PDG de Perry Ellis International a déclaré : « La fusion de ces deux marques de mode créatives et tendance est une union parfaite propre à séduire une nouvelle population jeune et en devenir. Je suis convaincu que cette alliance augmentera la notoriété et l'attrait de la marque Farah en tant que marque intemporelle de style de vie. »

Poetic Brands est une société du groupe multinational PDS qui est spécialisé dans les vêtements sous licence pour adultes, enfants et bébés dont le design est influencé par la culture pop, le sport, la musique et le divertissement. Leur équipe innovante d'experts conçoit de superbes gammes multi-produits qu'elle propose aux plus grands détaillants européens. En outre, Poetic Brands offre des solutions mondiales d'approvisionnement auprès de fournisseurs partenaires pleinement agréés et soutenus par une équipe de conformité leader sur le marché qui applique une politique éthique de tolérance zéro. « Nous sommes enthousiasmés par le lancement de la collection printemps-été 2024 de Farah Youth dont l'identité de marque renouvelée suit la collection Farah Mainline, garantissant ainsi que nos clients Farah se passionneront pour le cheminement de la marque dès leur plus jeune âge », a déclaré Stephanie Pisano, responsable Marque chez Farah Youth.

La collection Farah Youth propose toute une gamme d'options vestimentaires, notamment des tee-shirts tendance, des shorts tissés, des maillots de bain, des pantalons de jogging, des vêtements d'extérieur ainsi que des chemises décontractées. Conçue pour séduire les générations très courtisées Z et Alpha, cette collection cohérente et avant-gardiste reflète l'ADN de la mode masculine Farah et garantit que chaque pièce possède un style incomparable et une qualité exceptionnelle.

La collection Farah Youth sera disponible à l'achat au Royaume-Uni et en Europe dans les principaux magasins de détail et en ligne en février 2024. Pour plus d'informations sur Farah Youth, contacter Stephanie Pisano, responsable Marque chez Farah Youth, par e-mail à l'adresse : [email protected], ou par téléphone au n° +44 (0) 7754560478.

À propos de Perry Ellis International

Perry Ellis International Inc. est l'un des principaux designers, distributeurs et concédants de licence de nombreuses lignes de vêtements, d'accessoires et de parfums de haute qualité pour hommes et femmes. La collection de chemises habillées et décontractées, vêtements de golf, pulls, pantalons habillés, pantalons et shorts décontractés, jeans, vêtements de sport, robes, et maillots de bain pour hommes et femmes de la Société est disponible à tous les principaux niveaux de distribution au détail. Par l'intermédiaire de ses filiales à 100%, la Société possède un portefeuille de marques prestigieuses connues à l'échelle nationale et internationale, notamment : Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®, Laundry by Shelli Segal®, Rafaella®, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry®, Manhattan®, Axist® et Farah®. La Société enrichit sa liste de marques en acquérant des licences auprès de tiers, notamment : Nike® pour les maillots de bain et Callaway®, PGA TOUR® et Jack Nicklaus® pour les vêtements de golf. Pour plus d'informations sur Perry Ellis International, rendez-vous sur http://www.pery.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

7 septembre 2023 à 12:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :