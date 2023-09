Perry Ellis International conclut un nouvel accord de parfum pour Farah avec Fragrance Group London, pour le lancement de la collection Printemps-Été 2024





Le fabricant de prêt-à-porter Perry Ellis International vient d'annoncer son dernier accord de licence en partenariat avec le Fragrance Group London Ltd. pour dévoiler un nouveau parfum masculin Farah, typiquement britannique, pour la collection Printemps-Été 2024

Intemporel et sophistiqué, le dernier parfum de Farah rappelle l'essence de la fougère boisée. Le parfum se révèle avec l'appel invitant de la bergamote fraîche, associée à des tons complémentaires de gingembre et de poire. Le coeur de la composition englobe une profondeur subtile de vétiver, de bois de cyprès et d'ambre sec, convoquant l'énergie vibrante et l'intrigue de l'homme Farah. Le parfum se caractérise par sa polyvalence, sa longue durée de vie et sa capacité à passer du jour à la nuit avec une senteur distinctive pour l'homme moderne qui préfère prendre la tradition et l'associer à une touche d'originalité.

Oscar Feldenkreis, président-directeur général de la société mère, Perry Ellis International, a déclaré : « Je suis ravi de m'associer à Fragrance Group London pour continuer le développement et l'expansion dans cette catégorie de style de vie avec un nouveau parfum Farah. Le fait de prendre en compte les commentaires de nos consommateurs et de leur permettre de participer à cette expérience sensorielle ne fera que renforcer l'identité de la marque Farah ». Le parfum de Farah a été choisi par un groupe test composé de clients de Farah. Les clients devaient choisir leur parfum préféré parmi une sélection de quatre parfums finalistes. Le parfum gagnant a été de loin le plus populaire parmi le groupe test de clients, ce qui garantit que le parfum correspond au profil de la clientèle de Farah.

« Nous nous réjouissons de lancer le nouveau parfum Farah en exclusivité chez Superdrug et The Perfume Shop pour le mois d'octobre 2023. Fidèle à l'ADN de la marque Farah, le parfum est authentique et individualiste, créé en Angleterre par un parfumeur britannique de premier plan », a déclaré Hanna Coonagh, président-directeur général de Fragrance Group London.

Fragrance Group London collabore étroitement avec la marque Farah Team pour proposer des senteurs et des parfums emblématiques. De la conception au lancement, en passant par le développement, notre équipe accompagne les marques pour proposer des produits qui capturent avec expertise la personnalité et le positionnement qui font la réputation et l'amour de Farah.

Pour plus d'informations sur le parfum Farah, veuillez contacter Renee Samaha, responsable du marketing mondial :[email protected], +44 (0) 203 948 1144.

À propos de Perry Ellis International

Perry Ellis International, Inc. est l'un des principaux fabricants, distributeurs et concédants de licence d'une large gamme de vêtements, d'accessoires et de parfums de haute qualité pour hommes et femmes. La collection de chemises habillées et décontractées, de vêtements de sport pour le golf, de pulls, de pantalons habillés, de pantalons décontractés et de shorts, de vêtements en jean, de vêtements actifs, de robes et de maillots de bain pour hommes et femmes est disponible à tous les principaux niveaux de la distribution au détail. La société, par l'intermédiaire de ses filiales détenues à 100 %, possède un portefeuille de marques reconnues au niveau national et international, notamment : Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®, Laundry by Shelli Segal®, Rafaella, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry, Manhattan®, Axist® et Farah®. L'entreprise enrichit sa gamme de marques en accordant des licences à des tiers, notamment : Nike® pour les maillots de bain, Callaway®, PGA TOUR®, Jack Nicklaus pour les vêtements de golf. Vous trouverez de plus amples informations sur la société à l'adresse suivante : http://www.pery.com.

7 septembre 2023 à 12:25

