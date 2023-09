Actiphy dévoile la dernière version de sa solution de sauvegarde ActiveImage Protector, avec une nouvelle contre-mesure éprouvée sécurisant les fichiers de sauvegarde contre les ransomwares





Actiphy Inc., fournisseur de logiciels de sauvegarde, de reprise après sinistre et de virtualisation, est fier d'annoncer la sortie de la mise à jour d'"ActiveImage Protector 2022". Cette dernière actualisation inclut de nouvelles fonctionnalités innovantes permettant d'améliorer la sécurité des fichiers de sauvegardes tout en réduisant considérablement les temps de création de ses sauvegardes.

Contexte

Les entreprises d'aujourd'hui sont constamment exposées aux menaces inquiétantes des attaques de ransomwares. Ces risques sont omniprésents et les poussent à détourner des ressources d'autres projets pour renforcer les mesures de sécurité, mais un certain sentiment d'appréhension et d'incertitude persiste. En cas d'attaque réelle, les conséquences sont souvent beaucoup plus graves que celles imaginées et incluent la perte de données, des dommages financiers et des perturbations affectant l'activité de l'entreprise. Mettre en oeuvre des contre-mesures efficaces de reprise après sinistre et de protection des sauvegardes est donc primordial !

La nouvelle fonctionnalité innovante StorageServer d'Actiphy vient compléter les sauvegardes d'ActiveImage Protector avec une couche de sécurité supplémentaire pour protéger les fichiers de sauvegarde créés contre une possible attaque de ransomware.

L'option StorageServer est disponible avec cette nouvelle mise à jour d'ActiveImage Protector, à la fois pour Windows et Linux.

Les nouveautés de cette actualisation d'ActiveImage Protector

- Option StorageServer

"Actiphy StorageServer" est un nouveau produit développé par Actiphy et fait partie des suites de solutions ActiveImage Protector. Il utilise un protocole avancé permettant de sécuriser non seulement le transfert de données, mais également de protéger ces données stockées.

De plus, le StorageServer d'Actiphy a été conçu pour tirer parti des dispositifs de cache afin d'augmenter les performances lors du transfert de données, réduisant ainsi considérablement le temps de sauvegarde.

En conséquence, la nouvelle fonction StorageServer permet d'augmenter la sécurité des données et d'assurer des transferts de données plus rapides que les dossiers partagés traditionnels de Windows ou le stockage basé sur NAS.

- Nouveau pilote de suivi, sans nécessité de redémarrer les dispositifs

Un nouveau pilote élimine le besoin d'un redémarrage après l'installation ou l'actualisation du logiciel, permettant aux utilisateurs d'installer ou de mettre à jour ActiveImage Protector sans interruption de service.

- QuickRecovery

Utilisez QuickRecovery, un environnement de récupération préparé à l'avance, pour annuler les modifications récentes qui ont provoqué une instabilité du système suite à une mise à jour logicielle ou système. Sélectionnez un point de restauration spécifique à partir de la sauvegarde qui a été créée avant l'état actuel du système pour une récupération immédiate.

- Créateur de support de récupération (Recovery Media Maker)

Créez un support de récupération contenant une copie intégrée de l'image de machine source prête à être démarrée en cas d'inaccessibilité de la destination des sauvegardes. Cette fonctionnalité est une solution additionnelle idéale de reprise après sinistre et peut être créée sur divers type de supports : DVD/Blu-ray, disques durs USB, clés USB. Un simple clic lance la récupération à partir de sa propre sauvegarde intégrée.

- Compatible avec VMware First Class Disk (FCD)

Sauvegarde et récupération des disques formatés FCD de VMware.

A propos d'ActiveImage Protector

ActiveImage Protector est une solution de sauvegarde et de restauration de systèmes et données, permettant de protéger les machines Windows et Linux dans des environnements physiques et virtuels. ActiveImage Protector comprend tous les outils nécessaires pour que les entreprises puissent déployer et gérer la création de stratégie de sauvegarde, de restauration, de virtualisation, de basculement vers une machine en stand-by, et de migration.

Pour plus d'informations sur ActiveImage Protector, veuillez visiter : https://www.actiphy.com

