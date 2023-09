Yealink lance de nouvelles solutions Microsoft Teams Rooms pour des réunions plus intelligentes et plus flexibles





XIAMEN, Chine, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Yealink, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de communications unifiées (UC), a lancé son système Microsoft Teams Rooms de 3e génération de la série MVC, le premier à collaborer avec Microsoft pour intégrer des technologies d'IA telles que le contrôle vocal, la reconnaissance d'identité et la transcription dans la visioconférence. Les nouvelles solutions offrent des fonctionnalités intelligentes pour une expérience de vidéoconférence plus équitable et une installation flexible pour divers environnements de réunion, des salles standard aux salles de conférence, en passant par les espaces de formation et les salles divisibles. Améliorez votre expérience MTR grâce à une intelligence et une polyvalence inégalées.

? Réunions intelligentes

En 2023, l'adoption du travail hybride a bondi de 28,2 % dans le monde, comme l'indique Forbes . Les données de McKinsey soulignent le potentiel de l'IA à amplifier l'efficacité, en économisant potentiellement 70 % du temps de travail. Grâce à la technologie d'IA, les dernières solutions MTR de Yealink élèvent la collaboration à un tout nouveau niveau d'équité. Grâce à l'intégration de Copilot, les réunions sont lancées et terminées par des commandes vocales, ce qui libère les mains des participants. La reconnaissance vocale et faciale identifie et affiche les noms des participants dans les réunions et sur les transcriptions en temps réel. Que ce soit par le biais de la fonction d'alimentation multi-flux (pour les salles de réunion ordinaires) ou d'IntelliFrame multi-caméras (pour les espaces plus vastes), le système suit habilement les quatre derniers intervenants actifs, ce qui favorise des conversations fluides et naturelles.

? Déploiement d'applications flexibles

Les nouvelles solutions MTR de Yealink offrent un déploiement flexible afin de répondre aux différentes exigences des applications. En termes d'audio, diverses options sont disponibles, y compris des microphones filaires, sans fil et de plafond, adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs. Pour le partage d'écran, non seulement les connexions filaires comme les connexions HDMI ou USB-C sont prises en charge, mais les solutions s'adaptent également au partage sans fil via Miracast, AirPlay, Google Cast et le pod de présentation sans fil WPP30 de Yealink, répondant ainsi aux exigences polyvalentes en matière de partage d'écran. En ce qui concerne l'affichage, toute la série est livrée avec le mini-PC MCore Pro, qui intègre la reconnaissance EDID pour différentes résolutions d'affichage, éliminant ainsi le besoin de connecteurs supplémentaires et garantissant une qualité d'affichage optimale.

? Diverses solutions audiovisuelles professionnelles

Dans les grandes entreprises, la complexité de l'aménagement des salles de réunion nécessite l'intégration d'une série de dispositifs audiovisuels tels que l'éclairage, la sonorisation, la vidéoconférence et l'affichage dynamique. Une solution complète professionnelle, haut de gamme et même personnalisée, communément appelée solution audiovisuelle professionnelle, est donc nécessaire. Répondant stratégiquement à cette demande, les nouvelles solutions MTR de Yealink offrent une configuration multi-caméras pour les grands environnements de réunion, prenant en charge l'utilisation simultanée de plusieurs caméras pour capturer diverses perspectives au cours de la discussion. En outre, elles offrent une large compatibilité avec des solutions audio et de contrôle tierces bien connues, notamment Biamp, Kramer, AMX et Q-SYS, ce qui amplifie la polyvalence et le potentiel des salles de réunion des utilisateurs.

Les nouvelles solutions MTR de Yealink apportent une équité et une adaptabilité accrues à chaque salle. Au cours des deux prochaines années, Yealink continuera à intégrer les technologies d'IA dans la vidéoconférence, notamment les perspectives faciales avancées et l'audio spatial. L'objectif est d'améliorer la qualité immersive des réunions à distance et d'accroître l'efficacité de la communication pour les entreprises.

Découvrez la nouvelle salle de démonstration des solutions MTR ici pour découvrir les réunions intelligentes et flexibles des équipes.

À propos de Yealink Inc.

Yealink (code boursier : 300628) est une marque mondiale spécialisée dans les solutions de visioconférence, de communication vocale et de collaboration avec la meilleure des qualités, une technologie innovante et conviviale. Yealink, qui est l'un des meilleurs fournisseurs dans plus de 140 pays et régions, se classe dans le top 5 des fournisseurs de visioconférence (selon le rapport « IDC Global Video Conferencing Market Statistics 2021 »), et occupe la première place des parts de marché mondiales des expéditions de téléphones SIP (selon le rapport « Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Report, Frost & Sullivan, 2020 »). Pour en savoir plus ou pour devenir partenaire de Yealink, veuillez consulter le site suivant : www.yealink.com .

7 septembre 2023 à 12:00

