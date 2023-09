Tagger publie son rapport sur le secteur de la mode Q2 2023 et révèle les marques préférées des influenceurs





Tagger by Sprout Social, le leader technologique mondial qui révolutionne le marketing d'influence, a publié aujourd'hui son rapport du deuxième trimestre sur le marketing d'influence dans le secteur de la beauté. Ce document identifie les marques qui dominent la course à la popularité et explique comment leurs concurrentes peuvent tirer parti des métriques des millions de posts sponsorisés pour augmenter leurs ventes et améliorer leur Brand Awareness.

S'appuyant sur les données de Signals, l'outil développé par Tagger qui repose sur l'intelligence sociale, le rapport compare les performances globales des différentes plateformes lors du deuxième trimestre.

Les chiffres avancés par le rapport sur le marketing d'influence dans le secteur de la mode sont impressionnants : 446 000 créateurs ont publié 15,6 millions de posts liés à la mode. Instagram s'impose comme la plateforme de prédilection des influenceurs. Toutefois, l'attractivité de TikTok pour les marques ne se dément pas, la plateforme ayant le taux d'engagement le plus élevé (2,18 %).

« Le rapport trimestriel sur le secteur de la mode est l'un des documents les plus intéressants à générer sur notre plateforme Signals. Ce secteur se place toujours à l'avant-garde en imaginant des moyens innovants de collaborer avec les influenceurs, explique Dave Dickman, Global Head of Sales and Services chez Tagger by Sprout Social. Le rapport Q2 2023 met notamment en lumière la portée internationale de l'influence des créateurs et la capacité d'une personne à propulser une ville tout entière sous le feu des projecteurs. »

Voici quelques-unes des conclusions majeures du Rapport sur le Marketing d'Influence dans le Secteur de la Mode :

Le choix du format est la clé du succès : bien que le taux d'engagement de TikTok ait chuté de 15 %, la plateforme devance toujours ses concurrentes, Instagram compris, de plus de 120 %.

La crème de la crème : ZARA se hisse à la première place des marques les plus mentionnées par les créateurs au deuxième trimestre. Nike et Christian Dior occupent respectivement les deuxième et troisième places.

Le hashtag règne en maître : ce rapport trimestriel révèle les hashtags utilisés par les influenceurs pour améliorer l'engagement, #fashion et #ootd étant les plus populaires.

Pour télécharger le rapport complet sur le marketing d'influence dans le secteur de la mode au deuxième trimestre, consultez le site : https://www.taggermedia.com/fr/research/industrie-de-la-mode-q2-2023

À propos des Données

Les données référencées dans le Q2 Fashion Influencer Marketing Report ont été collectées par le moteur d'intelligence sociale de Tagger, Signals. Elles portent sur les posts posts liés à la mode publiés par les influenceurs du monde entier sur les plateformes sociales du 1er avril 2023 au 31 juin 2023.

À propos de Tagger by Sprout Social

En leur permettant d'adopter de meilleures stratégies de marketing d'influence et de création de contenu, le leader mondial Tagger by Sprout Social a révolutionné l'analyse des données sociales des marques et des agences. Les entreprises les plus éminentes font confiance à Tagger pour sa solution SaaS innovante et son expertise unique. Grâce à l'utilisation d'API avec les principaux réseaux sociaux partenaires, Tagger permet à des millions de marques et de créateurs d'accéder à des milliards de données d'intelligence sociale et de tirer parti des insights les plus fiables et les plus utiles qui existent. Tagger offre de puissants outils d'analyse, des fonctionnalités tout-en-un et des intégrations stratégiques pour un flux de travail optimisé. Pour en savoir plus, consulter le site www.taggermedia.com.

