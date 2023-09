Agama et Verimatrix annoncent un nouveau partenariat lors du salon IBC 2023





Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour, que la société suédoise Agama a fait le choix d'intégrer la solution Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM à ses solutions primées d'assistance aux opérateurs vidéo, tout en poursuivant l'intégration et l'assistance qu'elle offrait déjà avec Verimatrix VCAS.

En tant que fournisseur de solutions d'observabilité, d'analyse en temps réel de la qualité des services vidéo et de l'expérience utilisateur, l'intégration d'Agama avec les offres de distribution et de sécurité de Verimatrix facilite et valorise les activités des opérateurs vidéo qui cherchent à rationaliser et à renforcer leurs actions. Les flux cryptés par les solutions Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM pourront désormais être décryptés par Agama Analyzer OTT, au sein d'un environnement sécurisé, en vue d'une analyse complète du contenu.

Ces nouvelles intégrations seront présentées par Verimatrix et Agama lors du salon IBC 2023 qui se tiendra du 15 au 18 septembre à Amsterdam (Verimatrix- stand 1.D81 et Agama - stand 1.C65).

"Nous sommes heureux de travailler avec un partenaire aussi reconnu qu'Agama Technologies", a déclaré Sofia Regojo, Chief Revenue Officer de Verimatrix. "Notre collaboration permet d'offrir des avantages supplémentaires à nos clients communs en quête d'innovation permanente dans le domaine de la création et de la diffusion de vidéos. En intégrant nos offres, nous avons créé une solution intégrale, sécurisée, évolutive et simple à déployer en matière d'observabilité vidéo offrant ainsi de nouveaux avantages à nos clients."

"Je suis ravi de la réussite de l'intégration avec Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM permettant une reconnaissance sans faille des flux cryptés pour tous les types de scénarios d'encodage ABR", a déclaré Johan Görsjö, Director of Product and Engineering d'Agama. "En associant les solutions Verimatrix de protection de contenu et de lutte contre le piratage avec notre solution de surveillance vidéo intégrale, nous contribuons à aider les fournisseurs de services à atteindre une qualité et une efficacité opérationnelles exceptionnelles."

Les clients de Verimatrix et d'Agama ont aujourd'hui l'assurance que la compatibilité entre les solutions est assurée, validée et bénéficie de l'engagement total des deux sociétés.

A propos d'Agama

Depuis sa création en 2004, Agama a influencé le marché des nouvelles solutions d'assistance pour les opérations vidéo, en adoptant une approche totalement nouvelle qui a révolutionné le secteur. Nous avons commencé par offrir une solution de surveillance axée sur le service, en mettant l'utilisateur final et la qualité de l'expérience (QoE) au premier plan. Notre objectif était de créer une observabilité des services et de l'infrastructure, des analyses et des informations pour les opérateurs de services vidéo et leurs équipes opérationnelles, de produits et de gestion. Nous donnons aux personnes et aux équipes les moyens d'accomplir davantage grâce à l'observabilité, à l'analyse et à la connaissance des services et de la vidéo. Nous proposons des solutions logicielles et des services professionnels dans le nuage, sur site ou hybrides, permettant d'observer et de comprendre la fourniture de services vidéo de bout en bout et l'expérience de l'abonné. Visitez le site www.agama.tv.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

