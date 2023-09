CXV Global et Panacea Technologies annoncent leur nouveau nom





CORK, Irlande, et PHILADELPHIE, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- CXV Global et Panacea Technologies ont annoncé aujourd'hui leur nouveau nom, Catalyx, qui vise à refléter leur objectif commun et leur offre axée sur l'optimisation des opérations pour les organisations dans le domaine des sciences de la vie et d'autres secteurs hautement réglementés.

Le nouveau nom marque une étape importante dans l'évolution des entreprises, qui a commencé l'année dernière lorsqu'elles ont uni leurs forces afin de fournir aux clients une plateforme holistique de produits, de technologies et de services professionnels. En tant qu'organisation unique, Catalyx peut automatiser des chaînes de valeur de bout en bout multi-sites et multi-nationales pour des organisations dans des secteurs hautement réglementés et à forte intensité de production.

Pour découvrir la nouvelle marque de Catalyx et en savoir plus sur ses solutions, rendez-vous sur le site www.catalyx.ai.

« Notre nouveau nom incarne notre expertise dans la science des processus opérationnels. En jouant sur le mot "catalyseur", une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique, Catalyx représente notre engagement à tirer parti de notre rapidité et de nos capacités en vue de maximiser les performances opérationnelles de nos clients », a déclaré Pieter Krynauw, PDG de Catalyx.

Catalyx dévoilera sa nouvelle marque lors de deux futures conférences industrielles :

PACK EXPO : stand #SL-6185 à Las Vegas , du 11 au 13 septembre

PPMA Show : stand A96 à Birmingham, du 26 au 28 septembre.

À propos de Catalyx

Catalyx se spécialise dans la science des processus opérationnels. Implantée en Amérique du Nord et en Europe, la société automatise et gère avec soin les processus de recherche et développement, de production, d'emballage et de livraison à l'échelle mondiale, grâce à une combinaison sophistiquée de produits, de technologies et de services professionnels. La société a été créée en 2022 après que CXV Global (Crest Solutions, Xyntek et VistaLink) et Panacea Technologies ont uni leurs forces. Depuis plus de trente ans, la culture de Catalyx, basée sur le partenariat, aide les organisations des secteurs à forte production et hautement réglementés à optimiser leur efficacité opérationnelle, leurs performances et leur sécurité. Pour en savoir plus sur l'expérience de l'entreprise et sur sa gamme complète de capacités et de solutions, rendez-vous sur le site www.catalyx.ai.

