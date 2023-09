Midea définit sa vision d'un avenir plus vert en présentant sa nouvelle gamme de produits au R290 à l'occasion de l'IFA 2023





BERLIN, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Midea, une marque leader dans le domaine des appareils électroménagers intelligents, a annoncé le lancement, à l'occasion de l'IFA à Berlin, de sa nouvelle gamme de produits au R290. Au cours de son exposition de cinq jours à l'IFA 2023, Midea a également participé au programme IFA Sustainable Village, soulignant son engagement à défendre un mode de vie durable et vert.

Dans le cadre de ce programme, Midea a organisé le 3 septembre un créneau dédié auquel ont participé des invités de l'ONUDI, du Bureau fédéral de l'environnement et de l'agence GIZ. Les discussions ont porté sur l'impact des réfrigérants sur l'environnement et leur rôle dans l'avenir de l'industrie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

Chang Wei, directeur technique du groupe Midea, a prononcé un discours lors de l'événement, mêlant la stratégie globale de développement durable de Midea, la stratégie de commercialisation des produits au R290 sur le marché international et sur l'importance de la sensibilisation des consommateurs. Les participants ont également abordé des sujets tels que les pompes à chaleur, les gaz fluorés et le potentiel du R290 en tant que solution. Ces discussions ont mis en évidence l'engagement de Midea à encourager la collaboration, les progrès et les activités durables dans l'industrie.

Au cours de cet événement de cinq jours, les derniers produits R290 de Midea, présentés sous le thème « Green Vision Blue Future », ont fait l'objet d'une attention particulière. Ces produits à haut rendement et respectueux de l'environnement comprennent le tout nouveau climatiseur split A+++ EffiClima, le climatiseur split Xtreme qui a reçu le certificat Blue Angel, et le chauffe-eau pompe à chaleur à haut rendement A+. Ces produits offrent non seulement des performances exceptionnelles, mais soutiennent également l'engagement de Midea en faveur de la réduction des émissions de carbone et de la construction d'un avenir durable.

Avec la sensibilisation croissante envers l'environnement, des réglementations pertinentes ont été mises en place au niveau juridique pour répondre aux exigences concernant les réfrigérants. Par conséquent, les réfrigérants font également l'objet d'améliorations constantes. Le R32 et le R290 ont tous deux un potentiel d'appauvrissement de l'ozone (ODP) nul. Cependant, comparé au potentiel de réchauffement global (GWP) de 771 du R32, le R290 a un GWP de seulement 0,02, ce qui en fait un choix idéal. De plus en plus de pays et de régions se concentrent sur le GWP des réfrigérants en raison de l'aggravation du changement climatique. Selon le règlement européen actuel sur les gaz fluorés, à partir du 1er janvier 2025, les systèmes de climatisation split simples utilisant moins de 3 kg de HFC avec un GWP de 750 ou plus seront interdits.

En tant que leader mondial dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, Midea a donné la priorité au respect de l'environnement en adoptant le R290, un fluide vert. Depuis 12 ans, Midea est à la pointe de la technologie R290. Elle a réalisé des innovations remarquables telles que le premier compresseur rotatif au R290 au monde et la première ligne de démonstration au R290, reconnue par les Nations Unies.

En optant pour les produits au R290 de Midea, les consommateurs peuvent bénéficier de solutions avancées et écologiques. Par exemple, le modèle R290 EffiClima de Midea offre un SEER de 12,2 et un SCOP de 6,3, surpassant les performances du R32. Ce produit de climatisation au R290 à haute efficacité énergétique est spécialement conçu pour répondre aux besoins des consommateurs européens, en fournissant un chauffage efficace tout en conservant l'énergie.

Au cours de l'IFA, Euromonitor International a décerné à Midea le titre de numéro un mondial des climatiseurs au R290 en termes de volume de ventes en 2022. Jusqu'à présent, Midea a fabriqué plus de 6,2 millions de produits au R290. Sur la base de ces chiffres de vente, on estime que les produits R290 de Midea ont permis de réduire les émissions de CO2 de 3,715 millions de tonnes. Cela équivaut à la quantité de CO2 que 4,4 millions d'hectares de la forêt amazonienne pourraient absorber en un an.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2203216/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2203217/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2203218/Image3.jpg

7 septembre 2023 à 11:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :